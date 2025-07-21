SignaleKategorien
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1003

Chi Wai Kwok
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 105%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
346
Gewinntrades:
243 (70.23%)
Verlusttrades:
103 (29.77%)
Bester Trade:
371.00 USD
Schlechtester Trade:
-212.75 USD
Bruttoprofit:
2 276.31 USD (188 300 pips)
Bruttoverlust:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (54.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
379.78 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
58.11%
Max deposit load:
136.67%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.96
Long-Positionen:
116 (33.53%)
Short-Positionen:
230 (66.47%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-74.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-212.75 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.76%
Jahresprognose:
57.75%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
212.75 USD (16.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.80% (212.75 USD)
Kapital:
58.57% (510.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD.r 40
GBPAUD.r 36
USDJPY.r 31
CHFJPY.r 31
EURAUD.r 30
GOLDZ5 23
GOLD 23
AUDJPY.r 22
GBPUSD.r 19
USDCAD.r 17
EURUSD.r 16
CADJPY.r 16
NZDUSD.r 11
AUDCAD.r 10
AUDNZD.r 10
AUDSGD.r 7
AUDUSD.r 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD.r 50
GBPAUD.r 9
USDJPY.r 39
CHFJPY.r -11
EURAUD.r 31
GOLDZ5 -441
GOLD 729
AUDJPY.r 21
GBPUSD.r 44
USDCAD.r 10
EURUSD.r 24
CADJPY.r 44
NZDUSD.r 25
AUDCAD.r 12
AUDNZD.r 14
AUDSGD.r 18
AUDUSD.r 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD.r 7.5K
GBPAUD.r -7.6K
USDJPY.r 3.7K
CHFJPY.r -6.5K
EURAUD.r 3.5K
GOLDZ5 -84K
GOLD 93K
AUDJPY.r 2.4K
GBPUSD.r 4.4K
USDCAD.r 1.5K
EURUSD.r 2.5K
CADJPY.r 6.2K
NZDUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
AUDNZD.r 2.5K
AUDSGD.r 2.6K
AUDUSD.r 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +371.00 USD
Schlechtester Trade: -213 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
