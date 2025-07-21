- Прирост
Всего трейдов:
346
Прибыльных трейдов:
243 (70.23%)
Убыточных трейдов:
103 (29.77%)
Лучший трейд:
371.00 USD
Худший трейд:
-212.75 USD
Общая прибыль:
2 276.31 USD (188 300 pips)
Общий убыток:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (54.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
379.78 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
58.11%
Макс. загрузка депозита:
136.67%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
116 (33.53%)
Коротких трейдов:
230 (66.47%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
9.37 USD
Средний убыток:
-15.99 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-74.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.75 USD (1)
Прирост в месяц:
4.76%
Годовой прогноз:
57.75%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
212.75 USD (16.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.80% (212.75 USD)
По эквити:
58.57% (510.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|EURAUD.r
|30
|GOLDZ5
|23
|GOLD
|23
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|EURAUD.r
|31
|GOLDZ5
|-441
|GOLD
|729
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD.r
|7.5K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|EURAUD.r
|3.5K
|GOLDZ5
|-84K
|GOLD
|93K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +371.00 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +54.66 USD
Макс. убыток в серии: -74.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
