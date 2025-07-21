СигналыРазделы
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1003

Chi Wai Kwok
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 105%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
346
Прибыльных трейдов:
243 (70.23%)
Убыточных трейдов:
103 (29.77%)
Лучший трейд:
371.00 USD
Худший трейд:
-212.75 USD
Общая прибыль:
2 276.31 USD (188 300 pips)
Общий убыток:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (54.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
379.78 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
58.11%
Макс. загрузка депозита:
136.67%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
116 (33.53%)
Коротких трейдов:
230 (66.47%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
9.37 USD
Средний убыток:
-15.99 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-74.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.75 USD (1)
Прирост в месяц:
4.76%
Годовой прогноз:
57.75%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
212.75 USD (16.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.80% (212.75 USD)
По эквити:
58.57% (510.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD.r 40
GBPAUD.r 36
USDJPY.r 31
CHFJPY.r 31
EURAUD.r 30
GOLDZ5 23
GOLD 23
AUDJPY.r 22
GBPUSD.r 19
USDCAD.r 17
EURUSD.r 16
CADJPY.r 16
NZDUSD.r 11
AUDCAD.r 10
AUDNZD.r 10
AUDSGD.r 7
AUDUSD.r 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD.r 50
GBPAUD.r 9
USDJPY.r 39
CHFJPY.r -11
EURAUD.r 31
GOLDZ5 -441
GOLD 729
AUDJPY.r 21
GBPUSD.r 44
USDCAD.r 10
EURUSD.r 24
CADJPY.r 44
NZDUSD.r 25
AUDCAD.r 12
AUDNZD.r 14
AUDSGD.r 18
AUDUSD.r 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD.r 7.5K
GBPAUD.r -7.6K
USDJPY.r 3.7K
CHFJPY.r -6.5K
EURAUD.r 3.5K
GOLDZ5 -84K
GOLD 93K
AUDJPY.r 2.4K
GBPUSD.r 4.4K
USDCAD.r 1.5K
EURUSD.r 2.5K
CADJPY.r 6.2K
NZDUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
AUDNZD.r 2.5K
AUDSGD.r 2.6K
AUDUSD.r 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +371.00 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +54.66 USD
Макс. убыток в серии: -74.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
