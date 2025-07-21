シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WolvesVN EU
Trinh Van Sang

WolvesVN EU

Trinh Van Sang
レビュー0件
信頼性
277週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2020 229%
ForexMart-RealServer
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 907
利益トレード:
1 309 (68.64%)
損失トレード:
598 (31.36%)
ベストトレード:
5 376.79 USD
最悪のトレード:
-2 790.79 USD
総利益:
115 666.42 USD (483 878 pips)
総損失:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
最大連続の勝ち:
26 (927.24 USD)
最大連続利益:
9 921.37 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.12%
最大入金額:
0.41%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
3.10
長いトレード:
900 (47.19%)
短いトレード:
1 007 (52.81%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
23.61 USD
平均利益:
88.36 USD
平均損失:
-118.12 USD
最大連続の負け:
17 (-903.42 USD)
最大連続損失:
-9 190.44 USD (6)
月間成長:
0.55%
年間予想:
6.72%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14 505.27 USD (17.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.87% (14 505.27 USD)
エクイティによる:
3.13% (1 126.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.fx 1171
AUDCAD.fx 184
USDCAD.fx 148
GBPUSD.fx 144
USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
CADJPY.fx 15
GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.fx 35K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
USDCHF.fx 864
CADJPY.fx 1.3K
GBPAUD.fx 598
GBPJPY.fx 621
EURJPY.fx 349
AUDJPY.fx 362
NZDUSD.fx 418
EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.fx 61K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
NZDUSD.fx 1.8K
EURAUD.fx -495
EURCAD.fx 1K
GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 376.79 USD
最悪のトレード: -2 791 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +927.24 USD
最大連続損失: -903.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexMart-RealServer"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 16:31
80% of growth achieved within 61 days. This comprises 3.46% of days out of 1765 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
WolvesVN EU
30 USD/月
229%
0
0
USD
37K
USD
277
90%
1 907
68%
99%
1.63
23.61
USD
31%
1:500
コピー

