Trinh Van Sang

WolvesVN EU

Trinh Van Sang
0 comentários
Confiabilidade
277 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2020 229%
ForexMart-RealServer
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 907
Negociações com lucro:
1 309 (68.64%)
Negociações com perda:
598 (31.36%)
Melhor negociação:
5 376.79 USD
Pior negociação:
-2 790.79 USD
Lucro bruto:
115 666.42 USD (483 878 pips)
Perda bruta:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (927.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 921.37 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.12%
Depósito máximo carregado:
0.41%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
3.10
Negociações longas:
900 (47.19%)
Negociações curtas:
1 007 (52.81%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
23.61 USD
Lucro médio:
88.36 USD
Perda média:
-118.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-903.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 190.44 USD (6)
Crescimento mensal:
0.55%
Previsão anual:
6.72%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14 505.27 USD (17.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.87% (14 505.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.13% (1 126.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.fx 1171
AUDCAD.fx 184
USDCAD.fx 148
GBPUSD.fx 144
USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
CADJPY.fx 15
GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.fx 35K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
USDCHF.fx 864
CADJPY.fx 1.3K
GBPAUD.fx 598
GBPJPY.fx 621
EURJPY.fx 349
AUDJPY.fx 362
NZDUSD.fx 418
EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.fx 61K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
NZDUSD.fx 1.8K
EURAUD.fx -495
EURCAD.fx 1K
GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 376.79 USD
Pior negociação: -2 791 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +927.24 USD
Máxima perda consecutiva: -903.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexMart-RealServer" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 16:31
80% of growth achieved within 61 days. This comprises 3.46% of days out of 1765 days of the signal's entire lifetime.
