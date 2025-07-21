- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 907
Negociações com lucro:
1 309 (68.64%)
Negociações com perda:
598 (31.36%)
Melhor negociação:
5 376.79 USD
Pior negociação:
-2 790.79 USD
Lucro bruto:
115 666.42 USD (483 878 pips)
Perda bruta:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (927.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 921.37 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.12%
Depósito máximo carregado:
0.41%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
3.10
Negociações longas:
900 (47.19%)
Negociações curtas:
1 007 (52.81%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
23.61 USD
Lucro médio:
88.36 USD
Perda média:
-118.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-903.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 190.44 USD (6)
Crescimento mensal:
0.55%
Previsão anual:
6.72%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14 505.27 USD (17.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.87% (14 505.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.13% (1 126.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.fx
|1171
|AUDCAD.fx
|184
|USDCAD.fx
|148
|GBPUSD.fx
|144
|USDJPY.fx
|106
|GOLD.m
|30
|AUDUSD.fx
|29
|USDCHF.fx
|27
|CADJPY.fx
|15
|GBPAUD.fx
|11
|GBPJPY.fx
|10
|EURJPY.fx
|7
|AUDJPY.fx
|7
|NZDUSD.fx
|6
|EURAUD.fx
|6
|EURCAD.fx
|3
|GBPCAD.fx
|1
|EURCHF.fx
|1
|CHFJPY.fx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.fx
|35K
|AUDCAD.fx
|-4.8K
|USDCAD.fx
|2.9K
|GBPUSD.fx
|6.4K
|USDJPY.fx
|-464
|GOLD.m
|-554
|AUDUSD.fx
|1.6K
|USDCHF.fx
|864
|CADJPY.fx
|1.3K
|GBPAUD.fx
|598
|GBPJPY.fx
|621
|EURJPY.fx
|349
|AUDJPY.fx
|362
|NZDUSD.fx
|418
|EURAUD.fx
|334
|EURCAD.fx
|184
|GBPCAD.fx
|28
|EURCHF.fx
|57
|CHFJPY.fx
|51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.fx
|61K
|AUDCAD.fx
|7.4K
|USDCAD.fx
|5.2K
|GBPUSD.fx
|32K
|USDJPY.fx
|-4.4K
|GOLD.m
|-16K
|AUDUSD.fx
|3.6K
|USDCHF.fx
|4.9K
|CADJPY.fx
|3.4K
|GBPAUD.fx
|-16K
|GBPJPY.fx
|2.1K
|EURJPY.fx
|1K
|AUDJPY.fx
|593
|NZDUSD.fx
|1.8K
|EURAUD.fx
|-495
|EURCAD.fx
|1K
|GBPCAD.fx
|706
|EURCHF.fx
|66
|CHFJPY.fx
|290
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 376.79 USD
Pior negociação: -2 791 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +927.24 USD
Máxima perda consecutiva: -903.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexMart-RealServer" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
229%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
277
90%
1 907
68%
99%
1.63
23.61
USD
USD
31%
1:500