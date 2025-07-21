SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WolvesVN EU
Trinh Van Sang

WolvesVN EU

Trinh Van Sang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
277 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2020 229%
ForexMart-RealServer
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 907
Gewinntrades:
1 309 (68.64%)
Verlusttrades:
598 (31.36%)
Bester Trade:
5 376.79 USD
Schlechtester Trade:
-2 790.79 USD
Bruttoprofit:
115 666.42 USD (483 878 pips)
Bruttoverlust:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (927.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 921.37 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.12%
Max deposit load:
0.41%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
3.10
Long-Positionen:
900 (47.19%)
Short-Positionen:
1 007 (52.81%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
23.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
88.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-903.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 190.44 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.55%
Jahresprognose:
6.72%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14 505.27 USD (17.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.87% (14 505.27 USD)
Kapital:
3.13% (1 126.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.fx 1171
AUDCAD.fx 184
USDCAD.fx 148
GBPUSD.fx 144
USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
CADJPY.fx 15
GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.fx 35K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
USDCHF.fx 864
CADJPY.fx 1.3K
GBPAUD.fx 598
GBPJPY.fx 621
EURJPY.fx 349
AUDJPY.fx 362
NZDUSD.fx 418
EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.fx 61K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
NZDUSD.fx 1.8K
EURAUD.fx -495
EURCAD.fx 1K
GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 376.79 USD
Schlechtester Trade: -2 791 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +927.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -903.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexMart-RealServer" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 16:31
80% of growth achieved within 61 days. This comprises 3.46% of days out of 1765 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
WolvesVN EU
30 USD pro Monat
229%
0
0
USD
37K
USD
277
90%
1 907
68%
99%
1.63
23.61
USD
31%
1:500
