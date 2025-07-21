SeñalesSecciones
Trinh Van Sang

WolvesVN EU

Trinh Van Sang
0 comentarios
Fiabilidad
277 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2020 229%
ForexMart-RealServer
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 907
Transacciones Rentables:
1 309 (68.64%)
Transacciones Irrentables:
598 (31.36%)
Mejor transacción:
5 376.79 USD
Peor transacción:
-2 790.79 USD
Beneficio Bruto:
115 666.42 USD (483 878 pips)
Pérdidas Brutas:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (927.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 921.37 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.12%
Carga máxima del depósito:
0.41%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
3.10
Transacciones Largas:
900 (47.19%)
Transacciones Cortas:
1 007 (52.81%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
23.61 USD
Beneficio medio:
88.36 USD
Pérdidas medias:
-118.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-903.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 190.44 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.55%
Pronóstico anual:
6.72%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14 505.27 USD (17.07%)
Reducción relativa:
De balance:
30.87% (14 505.27 USD)
De fondos:
3.13% (1 126.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.fx 1171
AUDCAD.fx 184
USDCAD.fx 148
GBPUSD.fx 144
USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
CADJPY.fx 15
GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.fx 35K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
USDCHF.fx 864
CADJPY.fx 1.3K
GBPAUD.fx 598
GBPJPY.fx 621
EURJPY.fx 349
AUDJPY.fx 362
NZDUSD.fx 418
EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.fx 61K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
NZDUSD.fx 1.8K
EURAUD.fx -495
EURCAD.fx 1K
GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 376.79 USD
Peor transacción: -2 791 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +927.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -903.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexMart-RealServer" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 16:31
80% of growth achieved within 61 days. This comprises 3.46% of days out of 1765 days of the signal's entire lifetime.
