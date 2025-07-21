시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / WolvesVN EU
Trinh Van Sang

WolvesVN EU

Trinh Van Sang
0 리뷰
안정성
277
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2020 229%
ForexMart-RealServer
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 907
이익 거래:
1 309 (68.64%)
손실 거래:
598 (31.36%)
최고의 거래:
5 376.79 USD
최악의 거래:
-2 790.79 USD
총 수익:
115 666.42 USD (483 878 pips)
총 손실:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
연속 최대 이익:
26 (927.24 USD)
연속 최대 이익:
9 921.37 USD (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
99.12%
최대 입금량:
0.41%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
3.10
롱(주식매수):
900 (47.19%)
숏(주식차입매도):
1 007 (52.81%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
23.61 USD
평균 이익:
88.36 USD
평균 손실:
-118.12 USD
연속 최대 손실:
17 (-903.42 USD)
연속 최대 손실:
-9 190.44 USD (6)
월별 성장률:
0.55%
연간 예측:
6.72%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14 505.27 USD (17.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.87% (14 505.27 USD)
자본금별:
3.13% (1 126.41 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.fx 1171
AUDCAD.fx 184
USDCAD.fx 148
GBPUSD.fx 144
USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
CADJPY.fx 15
GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.fx 35K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
USDCHF.fx 864
CADJPY.fx 1.3K
GBPAUD.fx 598
GBPJPY.fx 621
EURJPY.fx 349
AUDJPY.fx 362
NZDUSD.fx 418
EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.fx 61K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
NZDUSD.fx 1.8K
EURAUD.fx -495
EURCAD.fx 1K
GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 376.79 USD
최악의 거래: -2 791 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +927.24 USD
연속 최대 손실: -903.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexMart-RealServer"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 16:31
80% of growth achieved within 61 days. This comprises 3.46% of days out of 1765 days of the signal's entire lifetime.
