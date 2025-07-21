- 자본
- 축소
트레이드:
1 907
이익 거래:
1 309 (68.64%)
손실 거래:
598 (31.36%)
최고의 거래:
5 376.79 USD
최악의 거래:
-2 790.79 USD
총 수익:
115 666.42 USD (483 878 pips)
총 손실:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
연속 최대 이익:
26 (927.24 USD)
연속 최대 이익:
9 921.37 USD (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
99.12%
최대 입금량:
0.41%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
3.10
롱(주식매수):
900 (47.19%)
숏(주식차입매도):
1 007 (52.81%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
23.61 USD
평균 이익:
88.36 USD
평균 손실:
-118.12 USD
연속 최대 손실:
17 (-903.42 USD)
연속 최대 손실:
-9 190.44 USD (6)
월별 성장률:
0.55%
연간 예측:
6.72%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14 505.27 USD (17.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.87% (14 505.27 USD)
자본금별:
3.13% (1 126.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.fx
|1171
|AUDCAD.fx
|184
|USDCAD.fx
|148
|GBPUSD.fx
|144
|USDJPY.fx
|106
|GOLD.m
|30
|AUDUSD.fx
|29
|USDCHF.fx
|27
|CADJPY.fx
|15
|GBPAUD.fx
|11
|GBPJPY.fx
|10
|EURJPY.fx
|7
|AUDJPY.fx
|7
|NZDUSD.fx
|6
|EURAUD.fx
|6
|EURCAD.fx
|3
|GBPCAD.fx
|1
|EURCHF.fx
|1
|CHFJPY.fx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|EURUSD.fx
|35K
|AUDCAD.fx
|-4.8K
|USDCAD.fx
|2.9K
|GBPUSD.fx
|6.4K
|USDJPY.fx
|-464
|GOLD.m
|-554
|AUDUSD.fx
|1.6K
|USDCHF.fx
|864
|CADJPY.fx
|1.3K
|GBPAUD.fx
|598
|GBPJPY.fx
|621
|EURJPY.fx
|349
|AUDJPY.fx
|362
|NZDUSD.fx
|418
|EURAUD.fx
|334
|EURCAD.fx
|184
|GBPCAD.fx
|28
|EURCHF.fx
|57
|CHFJPY.fx
|51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|EURUSD.fx
|61K
|AUDCAD.fx
|7.4K
|USDCAD.fx
|5.2K
|GBPUSD.fx
|32K
|USDJPY.fx
|-4.4K
|GOLD.m
|-16K
|AUDUSD.fx
|3.6K
|USDCHF.fx
|4.9K
|CADJPY.fx
|3.4K
|GBPAUD.fx
|-16K
|GBPJPY.fx
|2.1K
|EURJPY.fx
|1K
|AUDJPY.fx
|593
|NZDUSD.fx
|1.8K
|EURAUD.fx
|-495
|EURCAD.fx
|1K
|GBPCAD.fx
|706
|EURCHF.fx
|66
|CHFJPY.fx
|290
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 376.79 USD
최악의 거래: -2 791 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +927.24 USD
연속 최대 손실: -903.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexMart-RealServer"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
229%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
277
90%
1 907
68%
99%
1.63
23.61
USD
USD
31%
1:500