- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 907
Прибыльных трейдов:
1 309 (68.64%)
Убыточных трейдов:
598 (31.36%)
Лучший трейд:
5 376.79 USD
Худший трейд:
-2 790.79 USD
Общая прибыль:
115 666.42 USD (483 878 pips)
Общий убыток:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (927.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 921.37 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.12%
Макс. загрузка депозита:
0.41%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
900 (47.19%)
Коротких трейдов:
1 007 (52.81%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
23.61 USD
Средняя прибыль:
88.36 USD
Средний убыток:
-118.12 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-903.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 190.44 USD (6)
Прирост в месяц:
0.55%
Годовой прогноз:
6.72%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14 505.27 USD (17.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.87% (14 505.27 USD)
По эквити:
3.13% (1 126.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.fx
|1171
|AUDCAD.fx
|184
|USDCAD.fx
|148
|GBPUSD.fx
|144
|USDJPY.fx
|106
|GOLD.m
|30
|AUDUSD.fx
|29
|USDCHF.fx
|27
|CADJPY.fx
|15
|GBPAUD.fx
|11
|GBPJPY.fx
|10
|EURJPY.fx
|7
|AUDJPY.fx
|7
|NZDUSD.fx
|6
|EURAUD.fx
|6
|EURCAD.fx
|3
|GBPCAD.fx
|1
|EURCHF.fx
|1
|CHFJPY.fx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.fx
|35K
|AUDCAD.fx
|-4.8K
|USDCAD.fx
|2.9K
|GBPUSD.fx
|6.4K
|USDJPY.fx
|-464
|GOLD.m
|-554
|AUDUSD.fx
|1.6K
|USDCHF.fx
|864
|CADJPY.fx
|1.3K
|GBPAUD.fx
|598
|GBPJPY.fx
|621
|EURJPY.fx
|349
|AUDJPY.fx
|362
|NZDUSD.fx
|418
|EURAUD.fx
|334
|EURCAD.fx
|184
|GBPCAD.fx
|28
|EURCHF.fx
|57
|CHFJPY.fx
|51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.fx
|61K
|AUDCAD.fx
|7.4K
|USDCAD.fx
|5.2K
|GBPUSD.fx
|32K
|USDJPY.fx
|-4.4K
|GOLD.m
|-16K
|AUDUSD.fx
|3.6K
|USDCHF.fx
|4.9K
|CADJPY.fx
|3.4K
|GBPAUD.fx
|-16K
|GBPJPY.fx
|2.1K
|EURJPY.fx
|1K
|AUDJPY.fx
|593
|NZDUSD.fx
|1.8K
|EURAUD.fx
|-495
|EURCAD.fx
|1K
|GBPCAD.fx
|706
|EURCHF.fx
|66
|CHFJPY.fx
|290
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 376.79 USD
Худший трейд: -2 791 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +927.24 USD
Макс. убыток в серии: -903.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexMart-RealServer" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
229%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
277
90%
1 907
68%
99%
1.63
23.61
USD
USD
31%
1:500