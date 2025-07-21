СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WolvesVN EU
Trinh Van Sang

WolvesVN EU

Trinh Van Sang
0 отзывов
Надежность
277 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2020 229%
ForexMart-RealServer
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 907
Прибыльных трейдов:
1 309 (68.64%)
Убыточных трейдов:
598 (31.36%)
Лучший трейд:
5 376.79 USD
Худший трейд:
-2 790.79 USD
Общая прибыль:
115 666.42 USD (483 878 pips)
Общий убыток:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (927.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 921.37 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.12%
Макс. загрузка депозита:
0.41%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
900 (47.19%)
Коротких трейдов:
1 007 (52.81%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
23.61 USD
Средняя прибыль:
88.36 USD
Средний убыток:
-118.12 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-903.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 190.44 USD (6)
Прирост в месяц:
0.55%
Годовой прогноз:
6.72%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14 505.27 USD (17.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.87% (14 505.27 USD)
По эквити:
3.13% (1 126.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.fx 1171
AUDCAD.fx 184
USDCAD.fx 148
GBPUSD.fx 144
USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
CADJPY.fx 15
GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.fx 35K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
USDCHF.fx 864
CADJPY.fx 1.3K
GBPAUD.fx 598
GBPJPY.fx 621
EURJPY.fx 349
AUDJPY.fx 362
NZDUSD.fx 418
EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.fx 61K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
NZDUSD.fx 1.8K
EURAUD.fx -495
EURCAD.fx 1K
GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 376.79 USD
Худший трейд: -2 791 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +927.24 USD
Макс. убыток в серии: -903.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexMart-RealServer" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 16:31
80% of growth achieved within 61 days. This comprises 3.46% of days out of 1765 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WolvesVN EU
30 USD в месяц
229%
0
0
USD
37K
USD
277
90%
1 907
68%
99%
1.63
23.61
USD
31%
1:500
Копировать

