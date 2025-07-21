SegnaliSezioni
Trinh Van Sang

WolvesVN EU

Trinh Van Sang
0 recensioni
Affidabilità
277 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 229%
ForexMart-RealServer
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 907
Profit Trade:
1 309 (68.64%)
Loss Trade:
598 (31.36%)
Best Trade:
5 376.79 USD
Worst Trade:
-2 790.79 USD
Profitto lordo:
115 666.42 USD (483 878 pips)
Perdita lorda:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (927.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 921.37 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.12%
Massimo carico di deposito:
0.41%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
900 (47.19%)
Short Trade:
1 007 (52.81%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
23.61 USD
Profitto medio:
88.36 USD
Perdita media:
-118.12 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-903.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 190.44 USD (6)
Crescita mensile:
0.55%
Previsione annuale:
6.72%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14 505.27 USD (17.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.87% (14 505.27 USD)
Per equità:
3.13% (1 126.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.fx 1171
AUDCAD.fx 184
USDCAD.fx 148
GBPUSD.fx 144
USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
CADJPY.fx 15
GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.fx 35K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
USDCHF.fx 864
CADJPY.fx 1.3K
GBPAUD.fx 598
GBPJPY.fx 621
EURJPY.fx 349
AUDJPY.fx 362
NZDUSD.fx 418
EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.fx 61K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
NZDUSD.fx 1.8K
EURAUD.fx -495
EURCAD.fx 1K
GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 376.79 USD
Worst Trade: -2 791 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +927.24 USD
Massima perdita consecutiva: -903.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexMart-RealServer" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 16:31
80% of growth achieved within 61 days. This comprises 3.46% of days out of 1765 days of the signal's entire lifetime.
