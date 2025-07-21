信号部分
信号 / MetaTrader 4 / WolvesVN EU
Trinh Van Sang

WolvesVN EU

Trinh Van Sang
0条评论
可靠性
277
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2020 229%
ForexMart-RealServer
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 907
盈利交易:
1 309 (68.64%)
亏损交易:
598 (31.36%)
最好交易:
5 376.79 USD
最差交易:
-2 790.79 USD
毛利:
115 666.42 USD (483 878 pips)
毛利亏损:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
最大连续赢利:
26 (927.24 USD)
最大连续盈利:
9 921.37 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.12%
最大入金加载:
0.41%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 天
采收率:
3.10
长期交易:
900 (47.19%)
短期交易:
1 007 (52.81%)
利润因子:
1.64
预期回报:
23.61 USD
平均利润:
88.36 USD
平均损失:
-118.12 USD
最大连续失误:
17 (-903.42 USD)
最大连续亏损:
-9 190.44 USD (6)
每月增长:
0.55%
年度预测:
6.72%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14 505.27 USD (17.07%)
相对跌幅:
结余:
30.87% (14 505.27 USD)
净值:
3.13% (1 126.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.fx 1171
AUDCAD.fx 184
USDCAD.fx 148
GBPUSD.fx 144
USDJPY.fx 106
GOLD.m 30
AUDUSD.fx 29
USDCHF.fx 27
CADJPY.fx 15
GBPAUD.fx 11
GBPJPY.fx 10
EURJPY.fx 7
AUDJPY.fx 7
NZDUSD.fx 6
EURAUD.fx 6
EURCAD.fx 3
GBPCAD.fx 1
EURCHF.fx 1
CHFJPY.fx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.fx 35K
AUDCAD.fx -4.8K
USDCAD.fx 2.9K
GBPUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -464
GOLD.m -554
AUDUSD.fx 1.6K
USDCHF.fx 864
CADJPY.fx 1.3K
GBPAUD.fx 598
GBPJPY.fx 621
EURJPY.fx 349
AUDJPY.fx 362
NZDUSD.fx 418
EURAUD.fx 334
EURCAD.fx 184
GBPCAD.fx 28
EURCHF.fx 57
CHFJPY.fx 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.fx 61K
AUDCAD.fx 7.4K
USDCAD.fx 5.2K
GBPUSD.fx 32K
USDJPY.fx -4.4K
GOLD.m -16K
AUDUSD.fx 3.6K
USDCHF.fx 4.9K
CADJPY.fx 3.4K
GBPAUD.fx -16K
GBPJPY.fx 2.1K
EURJPY.fx 1K
AUDJPY.fx 593
NZDUSD.fx 1.8K
EURAUD.fx -495
EURCAD.fx 1K
GBPCAD.fx 706
EURCHF.fx 66
CHFJPY.fx 290
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 376.79 USD
最差交易: -2 791 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +927.24 USD
最大连续亏损: -903.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexMart-RealServer 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 16:31
80% of growth achieved within 61 days. This comprises 3.46% of days out of 1765 days of the signal's entire lifetime.
