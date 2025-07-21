- 成长
交易:
1 907
盈利交易:
1 309 (68.64%)
亏损交易:
598 (31.36%)
最好交易:
5 376.79 USD
最差交易:
-2 790.79 USD
毛利:
115 666.42 USD (483 878 pips)
毛利亏损:
-70 634.39 USD (395 202 pips)
最大连续赢利:
26 (927.24 USD)
最大连续盈利:
9 921.37 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.12%
最大入金加载:
0.41%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 天
采收率:
3.10
长期交易:
900 (47.19%)
短期交易:
1 007 (52.81%)
利润因子:
1.64
预期回报:
23.61 USD
平均利润:
88.36 USD
平均损失:
-118.12 USD
最大连续失误:
17 (-903.42 USD)
最大连续亏损:
-9 190.44 USD (6)
每月增长:
0.55%
年度预测:
6.72%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14 505.27 USD (17.07%)
相对跌幅:
结余:
30.87% (14 505.27 USD)
净值:
3.13% (1 126.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.fx
|1171
|AUDCAD.fx
|184
|USDCAD.fx
|148
|GBPUSD.fx
|144
|USDJPY.fx
|106
|GOLD.m
|30
|AUDUSD.fx
|29
|USDCHF.fx
|27
|CADJPY.fx
|15
|GBPAUD.fx
|11
|GBPJPY.fx
|10
|EURJPY.fx
|7
|AUDJPY.fx
|7
|NZDUSD.fx
|6
|EURAUD.fx
|6
|EURCAD.fx
|3
|GBPCAD.fx
|1
|EURCHF.fx
|1
|CHFJPY.fx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.fx
|35K
|AUDCAD.fx
|-4.8K
|USDCAD.fx
|2.9K
|GBPUSD.fx
|6.4K
|USDJPY.fx
|-464
|GOLD.m
|-554
|AUDUSD.fx
|1.6K
|USDCHF.fx
|864
|CADJPY.fx
|1.3K
|GBPAUD.fx
|598
|GBPJPY.fx
|621
|EURJPY.fx
|349
|AUDJPY.fx
|362
|NZDUSD.fx
|418
|EURAUD.fx
|334
|EURCAD.fx
|184
|GBPCAD.fx
|28
|EURCHF.fx
|57
|CHFJPY.fx
|51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.fx
|61K
|AUDCAD.fx
|7.4K
|USDCAD.fx
|5.2K
|GBPUSD.fx
|32K
|USDJPY.fx
|-4.4K
|GOLD.m
|-16K
|AUDUSD.fx
|3.6K
|USDCHF.fx
|4.9K
|CADJPY.fx
|3.4K
|GBPAUD.fx
|-16K
|GBPJPY.fx
|2.1K
|EURJPY.fx
|1K
|AUDJPY.fx
|593
|NZDUSD.fx
|1.8K
|EURAUD.fx
|-495
|EURCAD.fx
|1K
|GBPCAD.fx
|706
|EURCHF.fx
|66
|CHFJPY.fx
|290
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 376.79 USD
最差交易: -2 791 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +927.24 USD
最大连续亏损: -903.42 USD
