- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
53
利益トレード:
23 (43.39%)
損失トレード:
30 (56.60%)
ベストトレード:
41.49 USD
最悪のトレード:
-18.09 USD
総利益:
359.22 USD (6 073 pips)
総損失:
-268.81 USD (4 247 pips)
最大連続の勝ち:
5 (75.13 USD)
最大連続利益:
75.13 USD (5)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
16.02%
最大入金額:
58.07%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
25 (47.17%)
短いトレード:
28 (52.83%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
15.62 USD
平均損失:
-8.96 USD
最大連続の負け:
6 (-63.58 USD)
最大連続損失:
-63.58 USD (6)
月間成長:
18.23%
年間予想:
221.25%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.85 USD
最大の:
65.95 USD (34.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.26% (65.95 USD)
エクイティによる:
20.05% (17.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|53
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|90
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|1.8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.49 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +75.13 USD
最大連続損失: -63.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
OctaFX-Real7
|2.67 × 3
30 USD/月
108%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
26
0%
53
43%
16%
1.33
1.71
USD
USD
54%
1:500