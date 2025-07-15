SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ISKA2 CAD VS
Vitaliy Garandzhuk

ISKA2 CAD VS

Vitaliy Garandzhuk
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 108%
RoboForex-Pro-6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
23 (43.39%)
Negociações com perda:
30 (56.60%)
Melhor negociação:
41.49 USD
Pior negociação:
-18.09 USD
Lucro bruto:
359.22 USD (6 073 pips)
Perda bruta:
-268.81 USD (4 247 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (75.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.13 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
16.02%
Depósito máximo carregado:
58.07%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
25 (47.17%)
Negociações curtas:
28 (52.83%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
15.62 USD
Perda média:
-8.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-63.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.58 USD (6)
Crescimento mensal:
18.23%
Previsão anual:
221.25%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.85 USD
Máximo:
65.95 USD (34.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.26% (65.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.05% (17.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 90
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.49 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +75.13 USD
Máxima perda consecutiva: -63.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OctaFX-Real7
2.67 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.57% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 12:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 18:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ISKA2 CAD VS
30 USD por mês
108%
0
0
USD
106
USD
26
0%
53
43%
16%
1.33
1.71
USD
54%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.