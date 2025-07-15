- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
23 (43.39%)
Negociações com perda:
30 (56.60%)
Melhor negociação:
41.49 USD
Pior negociação:
-18.09 USD
Lucro bruto:
359.22 USD (6 073 pips)
Perda bruta:
-268.81 USD (4 247 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (75.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.13 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
16.02%
Depósito máximo carregado:
58.07%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
25 (47.17%)
Negociações curtas:
28 (52.83%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
15.62 USD
Perda média:
-8.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-63.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.58 USD (6)
Crescimento mensal:
18.23%
Previsão anual:
221.25%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.85 USD
Máximo:
65.95 USD (34.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.26% (65.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.05% (17.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|90
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.49 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +75.13 USD
Máxima perda consecutiva: -63.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OctaFX-Real7
|2.67 × 3
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
108%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
26
0%
53
43%
16%
1.33
1.71
USD
USD
54%
1:500