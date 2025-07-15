- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
23 (43.39%)
亏损交易:
30 (56.60%)
最好交易:
41.49 USD
最差交易:
-18.09 USD
毛利:
359.22 USD (6 073 pips)
毛利亏损:
-268.81 USD (4 247 pips)
最大连续赢利:
5 (75.13 USD)
最大连续盈利:
75.13 USD (5)
夏普比率:
0.16
交易活动:
16.02%
最大入金加载:
58.07%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.37
长期交易:
25 (47.17%)
短期交易:
28 (52.83%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
15.62 USD
平均损失:
-8.96 USD
最大连续失误:
6 (-63.58 USD)
最大连续亏损:
-63.58 USD (6)
每月增长:
18.23%
年度预测:
221.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
31.85 USD
最大值:
65.95 USD (34.79%)
相对跌幅:
结余:
54.26% (65.95 USD)
净值:
20.05% (17.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|90
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
