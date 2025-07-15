- Прирост
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
23 (43.39%)
Убыточных трейдов:
30 (56.60%)
Лучший трейд:
41.49 USD
Худший трейд:
-18.09 USD
Общая прибыль:
359.22 USD (6 073 pips)
Общий убыток:
-268.81 USD (4 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (75.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.13 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
16.02%
Макс. загрузка депозита:
58.07%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
25 (47.17%)
Коротких трейдов:
28 (52.83%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
15.62 USD
Средний убыток:
-8.96 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-63.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.58 USD (6)
Прирост в месяц:
18.23%
Годовой прогноз:
221.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.85 USD
Максимальная:
65.95 USD (34.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.26% (65.95 USD)
По эквити:
20.05% (17.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|90
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OctaFX-Real7
|2.67 × 3
