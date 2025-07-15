СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ISKA2 CAD VS
Vitaliy Garandzhuk

ISKA2 CAD VS

Vitaliy Garandzhuk
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 108%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
23 (43.39%)
Убыточных трейдов:
30 (56.60%)
Лучший трейд:
41.49 USD
Худший трейд:
-18.09 USD
Общая прибыль:
359.22 USD (6 073 pips)
Общий убыток:
-268.81 USD (4 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (75.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.13 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
16.02%
Макс. загрузка депозита:
58.07%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
25 (47.17%)
Коротких трейдов:
28 (52.83%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
15.62 USD
Средний убыток:
-8.96 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-63.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.58 USD (6)
Прирост в месяц:
18.23%
Годовой прогноз:
221.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.85 USD
Максимальная:
65.95 USD (34.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.26% (65.95 USD)
По эквити:
20.05% (17.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 90
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.49 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +75.13 USD
Макс. убыток в серии: -63.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real7
2.67 × 3
Нет отзывов
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.57% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 12:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 18:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
