- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
10 (47.61%)
Loss Trade:
11 (52.38%)
Best Trade:
23.41 USD
Worst Trade:
-11.75 USD
Profitto lordo:
134.36 USD (2 556 pips)
Perdita lorda:
-78.53 USD (1 474 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (31.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
13.03%
Massimo carico di deposito:
36.33%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
13.44 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.03 USD (4)
Crescita mensile:
39.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.85 USD
Massimale:
37.03 USD (35.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.21% (37.03 USD)
Per equità:
11.80% (10.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.41 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +31.95 USD
Massima perdita consecutiva: -37.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real7
|2.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
63%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
10
0%
21
47%
13%
1.71
2.66
USD
USD
35%
1:500