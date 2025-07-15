SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ISKA2 CAD VS
Vitaliy Garandzhuk

ISKA2 CAD VS

Vitaliy Garandzhuk
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 63%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
10 (47.61%)
Loss Trade:
11 (52.38%)
Best Trade:
23.41 USD
Worst Trade:
-11.75 USD
Profitto lordo:
134.36 USD (2 556 pips)
Perdita lorda:
-78.53 USD (1 474 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (31.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
13.03%
Massimo carico di deposito:
36.33%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
13.44 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.03 USD (4)
Crescita mensile:
39.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.85 USD
Massimale:
37.03 USD (35.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.21% (37.03 USD)
Per equità:
11.80% (10.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.41 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +31.95 USD
Massima perdita consecutiva: -37.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real7
2.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ISKA2 CAD VS
30USD al mese
63%
0
0
USD
122
USD
10
0%
21
47%
13%
1.71
2.66
USD
35%
1:500
