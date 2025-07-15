- Incremento
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
23 (43.39%)
Transacciones Irrentables:
30 (56.60%)
Mejor transacción:
41.49 USD
Peor transacción:
-18.09 USD
Beneficio Bruto:
359.22 USD (6 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-268.81 USD (4 247 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (75.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
75.13 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
16.02%
Carga máxima del depósito:
58.07%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
25 (47.17%)
Transacciones Cortas:
28 (52.83%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
1.71 USD
Beneficio medio:
15.62 USD
Pérdidas medias:
-8.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-63.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.58 USD (6)
Crecimiento al mes:
18.23%
Pronóstico anual:
221.25%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.85 USD
Máxima:
65.95 USD (34.79%)
Reducción relativa:
De balance:
54.26% (65.95 USD)
De fondos:
20.05% (17.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCAD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCAD
|90
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCAD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OctaFX-Real7
|2.67 × 3
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
108%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
26
0%
53
43%
16%
1.33
1.71
USD
USD
54%
1:500