Vitaliy Garandzhuk

ISKA2 CAD VS

Vitaliy Garandzhuk
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 108%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
23 (43.39%)
Transacciones Irrentables:
30 (56.60%)
Mejor transacción:
41.49 USD
Peor transacción:
-18.09 USD
Beneficio Bruto:
359.22 USD (6 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-268.81 USD (4 247 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (75.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
75.13 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
16.02%
Carga máxima del depósito:
58.07%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
25 (47.17%)
Transacciones Cortas:
28 (52.83%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
1.71 USD
Beneficio medio:
15.62 USD
Pérdidas medias:
-8.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-63.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.58 USD (6)
Crecimiento al mes:
18.23%
Pronóstico anual:
221.25%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.85 USD
Máxima:
65.95 USD (34.79%)
Reducción relativa:
De balance:
54.26% (65.95 USD)
De fondos:
20.05% (17.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 90
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.49 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +75.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OctaFX-Real7
2.67 × 3
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.