- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
53
Gewinntrades:
23 (43.39%)
Verlusttrades:
30 (56.60%)
Bester Trade:
41.49 USD
Schlechtester Trade:
-18.09 USD
Bruttoprofit:
359.22 USD (6 073 pips)
Bruttoverlust:
-268.81 USD (4 247 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (75.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
75.13 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
16.02%
Max deposit load:
58.07%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
25 (47.17%)
Short-Positionen:
28 (52.83%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
1.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-63.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.58 USD (6)
Wachstum pro Monat :
18.23%
Jahresprognose:
221.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.85 USD
Maximaler:
65.95 USD (34.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.26% (65.95 USD)
Kapital:
20.05% (17.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCAD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|90
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +41.49 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OctaFX-Real7
|2.67 × 3
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
108%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
26
0%
53
43%
16%
1.33
1.71
USD
USD
54%
1:500