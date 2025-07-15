SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ISKA2 CAD VS
Vitaliy Garandzhuk

ISKA2 CAD VS

Vitaliy Garandzhuk
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 108%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
53
Gewinntrades:
23 (43.39%)
Verlusttrades:
30 (56.60%)
Bester Trade:
41.49 USD
Schlechtester Trade:
-18.09 USD
Bruttoprofit:
359.22 USD (6 073 pips)
Bruttoverlust:
-268.81 USD (4 247 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (75.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
75.13 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
16.02%
Max deposit load:
58.07%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
25 (47.17%)
Short-Positionen:
28 (52.83%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
1.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-63.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.58 USD (6)
Wachstum pro Monat :
18.23%
Jahresprognose:
221.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.85 USD
Maximaler:
65.95 USD (34.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.26% (65.95 USD)
Kapital:
20.05% (17.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 90
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +41.49 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OctaFX-Real7
2.67 × 3
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ISKA2 CAD VS
30 USD pro Monat
108%
0
0
USD
106
USD
26
0%
53
43%
16%
1.33
1.71
USD
54%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.