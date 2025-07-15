- 자본
트레이드:
53
이익 거래:
23 (43.39%)
손실 거래:
30 (56.60%)
최고의 거래:
41.49 USD
최악의 거래:
-18.09 USD
총 수익:
359.22 USD (6 073 pips)
총 손실:
-268.81 USD (4 247 pips)
연속 최대 이익:
5 (75.13 USD)
연속 최대 이익:
75.13 USD (5)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
16.02%
최대 입금량:
58.07%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.37
롱(주식매수):
25 (47.17%)
숏(주식차입매도):
28 (52.83%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
1.71 USD
평균 이익:
15.62 USD
평균 손실:
-8.96 USD
연속 최대 손실:
6 (-63.58 USD)
연속 최대 손실:
-63.58 USD (6)
월별 성장률:
18.23%
연간 예측:
221.25%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.85 USD
최대한의:
65.95 USD (34.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.26% (65.95 USD)
자본금별:
20.05% (17.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|90
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.49 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +75.13 USD
연속 최대 손실: -63.58 USD
