Leon Hans Morten Voige

Moon or Doom by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
レビュー0件
150週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 625
利益トレード:
2 199 (83.77%)
損失トレード:
426 (16.23%)
ベストトレード:
1 075.43 EUR
最悪のトレード:
-6 380.21 EUR
総利益:
43 196.94 EUR (386 484 pips)
総損失:
-55 690.44 EUR (188 165 pips)
最大連続の勝ち:
84 (137.85 EUR)
最大連続利益:
1 178.64 EUR (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
87.73%
最大入金額:
47.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
1 284 (48.91%)
短いトレード:
1 341 (51.09%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-4.76 EUR
平均利益:
19.64 EUR
平均損失:
-130.73 EUR
最大連続の負け:
15 (-4 966.64 EUR)
最大連続損失:
-25 907.93 EUR (9)
月間成長:
25.42%
年間予想:
308.48%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
19 281.79 EUR
最大の:
26 681.10 EUR (351.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.57% (16 471.23 EUR)
エクイティによる:
50.00% (544.04 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 832
NZDCAD 824
AUDNZD 681
XAUUSD 211
EURUSD 50
EURNZD 9
EURGBP 6
EURJPY 2
EURCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
BTCUSD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 3.9K
NZDCAD 8.3K
AUDNZD -28K
XAUUSD 940
EURUSD 245
EURNZD 6
EURGBP -15
EURJPY 7
EURCHF 1
EURCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
BTCUSD 0
USDCAD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 4.3K
AUDNZD -15K
XAUUSD 17K
EURUSD 967
EURNZD 236
EURGBP -177
EURJPY 208
EURCHF 87
EURCAD 63
CADCHF 50
AUDJPY -52
BTCUSD -1.9K
USDCAD 146
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 075.43 EUR
最悪のトレード: -6 380 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +137.85 EUR
最大連続損失: -4 966.64 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EverestCM-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 152
FusionMarkets-Demo
0.50 × 4
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5336
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.29 × 45
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
128 より多く...
Strategiebeschreibung:
Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.
Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.

Monatliches Ziel:
📈 Ø +27,08% Monatsrendite
– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)
Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat
Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat

Risikobegrenzung:
📉 Maximaler Drawdown: 50 %
– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)
– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung

Zielrendite & Einstiegskapital:
💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %
💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €
– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital

Geeignet für:
Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.

レビューなし
