信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Moon or Doom by Voige Investments
Leon Hans Morten Voige

Moon or Doom by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
0条评论
150
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2023 -68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 624
盈利交易:
2 198 (83.76%)
亏损交易:
426 (16.23%)
最好交易:
1 075.43 EUR
最差交易:
-6 380.21 EUR
毛利:
43 187.01 EUR (386 373 pips)
毛利亏损:
-55 690.44 EUR (188 165 pips)
最大连续赢利:
84 (137.85 EUR)
最大连续盈利:
1 178.64 EUR (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
87.73%
最大入金加载:
47.74%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.47
长期交易:
1 284 (48.93%)
短期交易:
1 340 (51.07%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-4.77 EUR
平均利润:
19.65 EUR
平均损失:
-130.73 EUR
最大连续失误:
15 (-4 966.64 EUR)
最大连续亏损:
-25 907.93 EUR (9)
每月增长:
25.40%
年度预测:
308.15%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
19 281.79 EUR
最大值:
26 681.10 EUR (351.10%)
相对跌幅:
结余:
88.57% (16 471.23 EUR)
净值:
50.00% (544.04 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 832
NZDCAD 823
AUDNZD 681
XAUUSD 211
EURUSD 50
EURNZD 9
EURGBP 6
EURJPY 2
EURCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
BTCUSD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 3.9K
NZDCAD 8.3K
AUDNZD -28K
XAUUSD 940
EURUSD 245
EURNZD 6
EURGBP -15
EURJPY 7
EURCHF 1
EURCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
BTCUSD 0
USDCAD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 4.2K
AUDNZD -15K
XAUUSD 17K
EURUSD 967
EURNZD 236
EURGBP -177
EURJPY 208
EURCHF 87
EURCAD 63
CADCHF 50
AUDJPY -52
BTCUSD -1.9K
USDCAD 146
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 075.43 EUR
最差交易: -6 380 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +137.85 EUR
最大连续亏损: -4 966.64 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EverestCM-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 70
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 152
FusionMarkets-Demo
0.50 × 4
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5336
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.29 × 45
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
128 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Strategiebeschreibung:
Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.
Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.

Monatliches Ziel:
📈 Ø +27,08% Monatsrendite
– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)
Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat
Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat

Risikobegrenzung:
📉 Maximaler Drawdown: 50 %
– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)
– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung

Zielrendite & Einstiegskapital:
💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %
💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €
– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital

Geeignet für:
Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.

没有评论
2025.11.07 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 13:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 06:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Moon or Doom by Voige Investments
每月50 USD
-68%
0
0
USD
1.6K
EUR
150
95%
2 624
83%
88%
0.77
-4.77
EUR
89%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载