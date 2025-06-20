Strategiebeschreibung:

Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.

Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.

Monatliches Ziel:

📈 Ø +27,08% Monatsrendite

– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)

– Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat

– Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat

Risikobegrenzung:

📉 Maximaler Drawdown: 50 %

– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)

– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung

Zielrendite & Einstiegskapital:

💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %

💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €

– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital

Geeignet für:

Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.