Sinais / MetaTrader 5 / Moon or Doom by Voige Investments
Leon Hans Morten Voige

Moon or Doom by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
0 comentários
150 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 625
Negociações com lucro:
2 199 (83.77%)
Negociações com perda:
426 (16.23%)
Melhor negociação:
1 075.43 EUR
Pior negociação:
-6 380.21 EUR
Lucro bruto:
43 196.94 EUR (386 484 pips)
Perda bruta:
-55 690.44 EUR (188 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
84 (137.85 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 178.64 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
87.73%
Depósito máximo carregado:
47.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
1 284 (48.91%)
Negociações curtas:
1 341 (51.09%)
Fator de lucro:
0.78
Valor esperado:
-4.76 EUR
Lucro médio:
19.64 EUR
Perda média:
-130.73 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-4 966.64 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-25 907.93 EUR (9)
Crescimento mensal:
25.42%
Previsão anual:
308.48%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19 281.79 EUR
Máximo:
26 681.10 EUR (351.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.57% (16 471.23 EUR)
Pelo Capital Líquido:
50.00% (544.04 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 832
NZDCAD 824
AUDNZD 681
XAUUSD 211
EURUSD 50
EURNZD 9
EURGBP 6
EURJPY 2
EURCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
BTCUSD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 3.9K
NZDCAD 8.3K
AUDNZD -28K
XAUUSD 940
EURUSD 245
EURNZD 6
EURGBP -15
EURJPY 7
EURCHF 1
EURCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
BTCUSD 0
USDCAD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 4.3K
AUDNZD -15K
XAUUSD 17K
EURUSD 967
EURNZD 236
EURGBP -177
EURJPY 208
EURCHF 87
EURCAD 63
CADCHF 50
AUDJPY -52
BTCUSD -1.9K
USDCAD 146
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 075.43 EUR
Pior negociação: -6 380 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +137.85 EUR
Máxima perda consecutiva: -4 966.64 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EverestCM-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 152
FusionMarkets-Demo
0.50 × 4
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5336
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.29 × 45
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
128 mais ...
Strategiebeschreibung:
Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.
Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.

Monatliches Ziel:
📈 Ø +27,08% Monatsrendite
– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)
Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat
Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat

Risikobegrenzung:
📉 Maximaler Drawdown: 50 %
– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)
– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung

Zielrendite & Einstiegskapital:
💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %
💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €
– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital

Geeignet für:
Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Moon or Doom by Voige Investments
50 USD por mês
-68%
0
0
USD
1.6K
EUR
150
95%
2 625
83%
88%
0.77
-4.76
EUR
89%
1:500
