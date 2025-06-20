SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Moon or Doom by Voige Investments
Leon Hans Morten Voige

Moon or Doom by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
0 avis
138 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 -70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 472
Bénéfice trades:
2 084 (84.30%)
Perte trades:
388 (15.70%)
Meilleure transaction:
1 075.43 EUR
Pire transaction:
-6 380.21 EUR
Bénéfice brut:
42 142.45 EUR (370 273 pips)
Perte brute:
-54 844.08 EUR (176 773 pips)
Gains consécutifs maximales:
84 (137.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 178.64 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
91.98%
Charge de dépôt maximale:
47.74%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
1 202 (48.62%)
Courts trades:
1 270 (51.38%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-5.14 EUR
Bénéfice moyen:
20.22 EUR
Perte moyenne:
-141.35 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-4 966.64 EUR)
Perte consécutive maximale:
-25 907.93 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-38.50%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19 281.79 EUR
Maximal:
26 681.10 EUR (351.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.63% (16 180.58 EUR)
Par fonds propres:
48.55% (176.54 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 778
NZDCAD 777
AUDNZD 629
XAUUSD 211
EURUSD 50
EURNZD 9
EURGBP 6
EURJPY 2
EURCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
BTCUSD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 3.7K
NZDCAD 8.4K
AUDNZD -28K
XAUUSD 940
EURUSD 245
EURNZD 6
EURGBP -15
EURJPY 7
EURCHF 1
EURCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
BTCUSD 0
USDCAD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 3.9K
AUDNZD -16K
XAUUSD 17K
EURUSD 967
EURNZD 236
EURGBP -177
EURJPY 208
EURCHF 87
EURCAD 63
CADCHF 50
AUDJPY -52
BTCUSD -1.9K
USDCAD 146
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 075.43 EUR
Pire transaction: -6 380 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +137.85 EUR
Perte consécutive maximale: -4 966.64 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 152
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 4
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5332
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
CapitalPointTrading-MT5-4
1.06 × 47
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
ICMarketsAU-Live
1.41 × 159
FPMarkets-Live
1.41 × 339
KuberaCapitalMarkets-Server
1.43 × 910
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.51 × 557
117 plus...
Strategiebeschreibung:
Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.
Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.

Monatliches Ziel:
📈 Ø +27,08% Monatsrendite
– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)
Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat
Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat

Risikobegrenzung:
📉 Maximaler Drawdown: 50 %
– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)
– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung

Zielrendite & Einstiegskapital:
💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %
💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €
– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital

Geeignet für:
Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.

Aucun avis
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 04:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Moon or Doom by Voige Investments
50 USD par mois
-70%
0
0
USD
395
EUR
138
95%
2 472
84%
92%
0.76
-5.14
EUR
87%
1:500
Copier

