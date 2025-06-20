- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|778
|NZDCAD
|777
|AUDNZD
|629
|XAUUSD
|211
|EURUSD
|50
|EURNZD
|9
|EURGBP
|6
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|3.7K
|NZDCAD
|8.4K
|AUDNZD
|-28K
|XAUUSD
|940
|EURUSD
|245
|EURNZD
|6
|EURGBP
|-15
|EURJPY
|7
|EURCHF
|1
|EURCAD
|0
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|0
|BTCUSD
|0
|USDCAD
|22
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|-16K
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|967
|EURNZD
|236
|EURGBP
|-177
|EURJPY
|208
|EURCHF
|87
|EURCAD
|63
|CADCHF
|50
|AUDJPY
|-52
|BTCUSD
|-1.9K
|USDCAD
|146
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 152
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 4
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5332
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.06 × 47
|
PacificUnionLLC-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.41 × 159
|
FPMarkets-Live
|1.41 × 339
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.43 × 910
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.51 × 557
Strategiebeschreibung:
Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.
Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.
Monatliches Ziel:
📈 Ø +27,08% Monatsrendite
– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)
– Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat
– Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat
Risikobegrenzung:
📉 Maximaler Drawdown: 50 %
– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)
– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung
Zielrendite & Einstiegskapital:
💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %
💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €
– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital
Geeignet für:
Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.
