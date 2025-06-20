СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Moon or Doom by Voige Investments
Leon Hans Morten Voige

Moon or Doom by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
0 отзывов
150 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 -68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 624
Прибыльных трейдов:
2 198 (83.76%)
Убыточных трейдов:
426 (16.23%)
Лучший трейд:
1 075.43 EUR
Худший трейд:
-6 380.21 EUR
Общая прибыль:
43 187.01 EUR (386 373 pips)
Общий убыток:
-55 690.44 EUR (188 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
84 (137.85 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 178.64 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
87.73%
Макс. загрузка депозита:
47.74%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
1 284 (48.93%)
Коротких трейдов:
1 340 (51.07%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-4.77 EUR
Средняя прибыль:
19.65 EUR
Средний убыток:
-130.73 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-4 966.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-25 907.93 EUR (9)
Прирост в месяц:
25.40%
Годовой прогноз:
308.15%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 281.79 EUR
Максимальная:
26 681.10 EUR (351.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.57% (16 471.23 EUR)
По эквити:
50.00% (544.04 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 832
NZDCAD 823
AUDNZD 681
XAUUSD 211
EURUSD 50
EURNZD 9
EURGBP 6
EURJPY 2
EURCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
BTCUSD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3.9K
NZDCAD 8.3K
AUDNZD -28K
XAUUSD 940
EURUSD 245
EURNZD 6
EURGBP -15
EURJPY 7
EURCHF 1
EURCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
BTCUSD 0
USDCAD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 4.2K
AUDNZD -15K
XAUUSD 17K
EURUSD 967
EURNZD 236
EURGBP -177
EURJPY 208
EURCHF 87
EURCAD 63
CADCHF 50
AUDJPY -52
BTCUSD -1.9K
USDCAD 146
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 075.43 EUR
Худший трейд: -6 380 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +137.85 EUR
Макс. убыток в серии: -4 966.64 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Earnex-Trade
0.00 × 69
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 152
FusionMarkets-Demo
0.50 × 4
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5336
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
TickmillUK-Live
1.18 × 49
ICMarketsEU-MT5-5
1.29 × 35
VantageInternational-Live 3
1.29 × 45
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
еще 128...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Strategiebeschreibung:
Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.
Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.

Monatliches Ziel:
📈 Ø +27,08% Monatsrendite
– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)
Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat
Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat

Risikobegrenzung:
📉 Maximaler Drawdown: 50 %
– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)
– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung

Zielrendite & Einstiegskapital:
💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %
💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €
– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital

Geeignet für:
Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.

Нет отзывов
2025.11.07 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 13:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 06:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Moon or Doom by Voige Investments
50 USD в месяц
-68%
0
0
USD
1.6K
EUR
150
95%
2 624
83%
88%
0.77
-4.77
EUR
89%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.