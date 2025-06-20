시그널섹션
0 리뷰
151
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -84%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 640
이익 거래:
2 203 (83.44%)
손실 거래:
437 (16.55%)
최고의 거래:
1 075.43 EUR
최악의 거래:
-6 380.21 EUR
총 수익:
43 314.74 EUR (387 246 pips)
총 손실:
-56 593.32 EUR (194 412 pips)
연속 최대 이익:
84 (137.85 EUR)
연속 최대 이익:
1 178.64 EUR (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
87.73%
최대 입금량:
47.74%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.50
롱(주식매수):
1 287 (48.75%)
숏(주식차입매도):
1 353 (51.25%)
수익 요인:
0.77
기대수익:
-5.03 EUR
평균 이익:
19.66 EUR
평균 손실:
-129.50 EUR
연속 최대 손실:
15 (-4 966.64 EUR)
연속 최대 손실:
-25 907.93 EUR (9)
월별 성장률:
-40.92%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19 281.79 EUR
최대한의:
26 681.10 EUR (351.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.00% (16 692.10 EUR)
자본금별:
50.00% (544.04 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 837
NZDCAD 829
AUDNZD 686
XAUUSD 211
EURUSD 50
EURNZD 9
EURGBP 6
EURJPY 2
EURCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
BTCUSD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 8.3K
AUDNZD -28K
XAUUSD 940
EURUSD 245
EURNZD 6
EURGBP -15
EURJPY 7
EURCHF 1
EURCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
BTCUSD 0
USDCAD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 15K
NZDCAD 4.1K
AUDNZD -20K
XAUUSD 17K
EURUSD 967
EURNZD 236
EURGBP -177
EURJPY 208
EURCHF 87
EURCAD 63
CADCHF 50
AUDJPY -52
BTCUSD -1.9K
USDCAD 146
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 075.43 EUR
최악의 거래: -6 380 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +137.85 EUR
연속 최대 손실: -4 966.64 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 152
FusionMarkets-Demo
0.50 × 4
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5336
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.29 × 45
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
KuberaCapitalMarkets-Server
1.40 × 925
131 더...
Strategiebeschreibung:
Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.
Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.

Monatliches Ziel:
📈 Ø +27,08% Monatsrendite
– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)
Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat
Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat

Risikobegrenzung:
📉 Maximaler Drawdown: 50 %
– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)
– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung

Zielrendite & Einstiegskapital:
💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %
💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €
– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital

Geeignet für:
Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.

리뷰 없음
