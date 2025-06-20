Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

easyMarkets-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 ICMarketsEU-MT5-4 0.40 × 5 ICMarketsEU-MT5-2 0.42 × 152 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FusionMarkets-Demo 0.50 × 4 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Exness-MT5Real3 0.89 × 54 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 ICMarketsSC-MT5 0.90 × 5332 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 CapitalPointTrading-MT5-4 1.06 × 47 PacificUnionLLC-Live 1.10 × 31 ICMarketsAU-Live 1.41 × 159 FPMarkets-Live 1.41 × 339 KuberaCapitalMarkets-Server 1.43 × 910 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 Exness-MT5Real8 1.51 × 557 117 più