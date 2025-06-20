SinyallerBölümler
Leon Hans Morten Voige

Moon or Doom by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
0 inceleme
138 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 472
Kârla kapanan işlemler:
2 084 (84.30%)
Zararla kapanan işlemler:
388 (15.70%)
En iyi işlem:
1 075.43 EUR
En kötü işlem:
-6 380.21 EUR
Brüt kâr:
42 142.45 EUR (370 273 pips)
Brüt zarar:
-54 844.08 EUR (176 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (137.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 178.64 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
91.98%
Maks. mevduat yükü:
47.74%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
1 202 (48.62%)
Satış işlemleri:
1 270 (51.38%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-5.14 EUR
Ortalama kâr:
20.22 EUR
Ortalama zarar:
-141.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 966.64 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-25 907.93 EUR (9)
Aylık büyüme:
-38.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19 281.79 EUR
Maksimum:
26 681.10 EUR (351.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.63% (16 180.58 EUR)
Varlığa göre:
48.55% (176.54 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 778
NZDCAD 777
AUDNZD 629
XAUUSD 211
EURUSD 50
EURNZD 9
EURGBP 6
EURJPY 2
EURCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
BTCUSD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.7K
NZDCAD 8.4K
AUDNZD -28K
XAUUSD 940
EURUSD 245
EURNZD 6
EURGBP -15
EURJPY 7
EURCHF 1
EURCAD 0
CADCHF 1
AUDJPY 0
BTCUSD 0
USDCAD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 3.9K
AUDNZD -16K
XAUUSD 17K
EURUSD 967
EURNZD 236
EURGBP -177
EURJPY 208
EURCHF 87
EURCAD 63
CADCHF 50
AUDJPY -52
BTCUSD -1.9K
USDCAD 146
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 075.43 EUR
En kötü işlem: -6 380 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +137.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4 966.64 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 152
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 4
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5332
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
CapitalPointTrading-MT5-4
1.06 × 47
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
ICMarketsAU-Live
1.41 × 159
FPMarkets-Live
1.41 × 339
KuberaCapitalMarkets-Server
1.43 × 910
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.51 × 557
Strategiebeschreibung:
Moon or Doom ist die aggressivste Variante der bewährten MedQuant-Strategie. Sie fokussiert sich auf die Währungspaare AUD/CAD, NZD/CAD und AUD/NZD – jedoch mit doppelt so hohen Positionsgrößen im Vergleich zum MedQuant-Signal für beschleunigten Kapitalaufbau.
Die Strategie kombiniert eine Grid-Martingale-Rebound-Logik mit technischer Pivot-Analyse. Überdehnte Kursbewegungen werden antizyklisch aufgefangen, Positionen gestaffelt eröffnet und am nächsten Pivot-Level systematisch aufgelöst. Die Equity-Steuerung begrenzt das Risiko durch eine automatische Serienabschaltung.

Monatliches Ziel:
📈 Ø +27,08% Monatsrendite
– berechnet aus 6 Jahren Backtests (2019–2024)
Bestes Jahr: +2.487,76 % → Ø +31,14 %/Monat
Schlechtestes Jahr: +125,98 % → Ø +7,03 %/Monat

Risikobegrenzung:
📉 Maximaler Drawdown: 50 %
– im Schnitt 2,5 Drawdowns pro Jahr (Equity ≥50%)
– begrenzt durch equitybasierte Abschaltung

Zielrendite & Einstiegskapital:
💼 Angestrebte Jahresrendite: +799,04 %
💰 Empfohlenes Mindestkapital: 100 €
– ideal für skalierbares Wachstum auch mit geringem Startkapital

Geeignet für:
Risikobereite Trader, die maximales Wachstum bei strukturierter Kontrolle suchen. Moon or Doom steht für systematisierte Hochdynamik, mathematisch gestütztes Rebound-Trading und vollständige Automatisierung – für ambitionierte Portfolios mit klarem Ziel: exponentieller Kapitalaufbau.

İnceleme yok
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 04:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
