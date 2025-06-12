- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
614
利益トレード:
495 (80.61%)
損失トレード:
119 (19.38%)
ベストトレード:
118.85 USD
最悪のトレード:
-21.95 USD
総利益:
1 642.05 USD (135 773 pips)
総損失:
-369.91 USD (64 210 pips)
最大連続の勝ち:
29 (35.99 USD)
最大連続利益:
149.77 USD (14)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.22%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
30.54
長いトレード:
297 (48.37%)
短いトレード:
317 (51.63%)
プロフィットファクター:
4.44
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
3.32 USD
平均損失:
-3.11 USD
最大連続の負け:
4 (-20.02 USD)
最大連続損失:
-39.65 USD (2)
月間成長:
2.43%
年間予想:
29.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
41.65 USD (0.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.41% (41.65 USD)
エクイティによる:
47.43% (4 771.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|201
|EURJPY-VIP
|183
|NZDCAD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|54
|USDCHF-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDUSD-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|12
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCNH-VIP
|20
|EURJPY-VIP
|159
|NZDCAD-VIP
|159
|AUDCAD-VIP
|166
|USDCHF-VIP
|245
|NZDUSD-VIP
|115
|AUDUSD-VIP
|122
|EURCHF-VIP
|63
|AUDCHF-VIP
|70
|CADCHF-VIP
|153
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCNH-VIP
|1.4K
|EURJPY-VIP
|12K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|11K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|8.3K
|EURCHF-VIP
|4.4K
|AUDCHF-VIP
|3.8K
|CADCHF-VIP
|1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +118.85 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35.99 USD
最大連続損失: -20.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし