Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
614
利益トレード:
495 (80.61%)
損失トレード:
119 (19.38%)
ベストトレード:
118.85 USD
最悪のトレード:
-21.95 USD
総利益:
1 642.05 USD (135 773 pips)
総損失:
-369.91 USD (64 210 pips)
最大連続の勝ち:
29 (35.99 USD)
最大連続利益:
149.77 USD (14)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.22%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
30.54
長いトレード:
297 (48.37%)
短いトレード:
317 (51.63%)
プロフィットファクター:
4.44
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
3.32 USD
平均損失:
-3.11 USD
最大連続の負け:
4 (-20.02 USD)
最大連続損失:
-39.65 USD (2)
月間成長:
2.43%
年間予想:
29.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
41.65 USD (0.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.41% (41.65 USD)
エクイティによる:
47.43% (4 771.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCNH-VIP 201
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 61
AUDCAD-VIP 54
USDCHF-VIP 35
NZDUSD-VIP 26
AUDUSD-VIP 25
EURCHF-VIP 12
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCNH-VIP 20
EURJPY-VIP 159
NZDCAD-VIP 159
AUDCAD-VIP 166
USDCHF-VIP 245
NZDUSD-VIP 115
AUDUSD-VIP 122
EURCHF-VIP 63
AUDCHF-VIP 70
CADCHF-VIP 153
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCNH-VIP 1.4K
EURJPY-VIP 12K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 10K
USDCHF-VIP 11K
NZDUSD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 8.3K
EURCHF-VIP 4.4K
AUDCHF-VIP 3.8K
CADCHF-VIP 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +118.85 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35.99 USD
最大連続損失: -20.02 USD

