Trades insgesamt:
614
Gewinntrades:
495 (80.61%)
Verlusttrades:
119 (19.38%)
Bester Trade:
118.85 USD
Schlechtester Trade:
-21.95 USD
Bruttoprofit:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Bruttoverlust:
-369.91 USD (64 210 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (35.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
149.77 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
12.23%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
30.54
Long-Positionen:
297 (48.37%)
Short-Positionen:
317 (51.63%)
Profit-Faktor:
4.44
Mathematische Gewinnerwartung:
2.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-20.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.65 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.43%
Jahresprognose:
29.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
41.65 USD (0.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.41% (41.65 USD)
Kapital:
47.43% (4 771.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|201
|EURJPY-VIP
|183
|NZDCAD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|54
|USDCHF-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDUSD-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|12
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCNH-VIP
|20
|EURJPY-VIP
|159
|NZDCAD-VIP
|159
|AUDCAD-VIP
|166
|USDCHF-VIP
|245
|NZDUSD-VIP
|115
|AUDUSD-VIP
|122
|EURCHF-VIP
|63
|AUDCHF-VIP
|70
|CADCHF-VIP
|153
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCNH-VIP
|1.4K
|EURJPY-VIP
|12K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|11K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|8.3K
|EURCHF-VIP
|4.4K
|AUDCHF-VIP
|3.8K
|CADCHF-VIP
|1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +118.85 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
