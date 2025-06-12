SignaleKategorien
Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
614
Gewinntrades:
495 (80.61%)
Verlusttrades:
119 (19.38%)
Bester Trade:
118.85 USD
Schlechtester Trade:
-21.95 USD
Bruttoprofit:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Bruttoverlust:
-369.91 USD (64 210 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (35.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
149.77 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
12.23%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
30.54
Long-Positionen:
297 (48.37%)
Short-Positionen:
317 (51.63%)
Profit-Faktor:
4.44
Mathematische Gewinnerwartung:
2.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-20.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.65 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.43%
Jahresprognose:
29.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
41.65 USD (0.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.41% (41.65 USD)
Kapital:
47.43% (4 771.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCNH-VIP 201
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 61
AUDCAD-VIP 54
USDCHF-VIP 35
NZDUSD-VIP 26
AUDUSD-VIP 25
EURCHF-VIP 12
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCNH-VIP 20
EURJPY-VIP 159
NZDCAD-VIP 159
AUDCAD-VIP 166
USDCHF-VIP 245
NZDUSD-VIP 115
AUDUSD-VIP 122
EURCHF-VIP 63
AUDCHF-VIP 70
CADCHF-VIP 153
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCNH-VIP 1.4K
EURJPY-VIP 12K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 10K
USDCHF-VIP 11K
NZDUSD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 8.3K
EURCHF-VIP 4.4K
AUDCHF-VIP 3.8K
CADCHF-VIP 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +118.85 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

