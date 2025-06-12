시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MING RKDM_10YR VT423
Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
625
이익 거래:
505 (80.80%)
손실 거래:
120 (19.20%)
최고의 거래:
118.85 USD
최악의 거래:
-21.95 USD
총 수익:
1 662.64 USD (138 024 pips)
총 손실:
-370.33 USD (64 256 pips)
연속 최대 이익:
29 (35.99 USD)
연속 최대 이익:
149.77 USD (14)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
26.59%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
31.03
롱(주식매수):
302 (48.32%)
숏(주식차입매도):
323 (51.68%)
수익 요인:
4.49
기대수익:
2.07 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-3.09 USD
연속 최대 손실:
4 (-20.02 USD)
연속 최대 손실:
-39.65 USD (2)
월별 성장률:
2.47%
연간 예측:
30.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
41.65 USD (0.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.41% (41.65 USD)
자본금별:
67.82% (6 972.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCNH-VIP 201
EURJPY-VIP 188
NZDCAD-VIP 64
AUDCAD-VIP 55
USDCHF-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
AUDUSD-VIP 25
EURCHF-VIP 12
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCNH-VIP 20
EURJPY-VIP 162
NZDCAD-VIP 166
AUDCAD-VIP 167
USDCHF-VIP 245
NZDUSD-VIP 124
AUDUSD-VIP 122
EURCHF-VIP 63
AUDCHF-VIP 70
CADCHF-VIP 153
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCNH-VIP 1.4K
EURJPY-VIP 13K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 11K
USDCHF-VIP 11K
NZDUSD-VIP 9.8K
AUDUSD-VIP 8.3K
EURCHF-VIP 4.4K
AUDCHF-VIP 3.8K
CADCHF-VIP 1K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +118.85 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +35.99 USD
연속 최대 손실: -20.02 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.30 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
