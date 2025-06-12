- 자본
- 축소
트레이드:
625
이익 거래:
505 (80.80%)
손실 거래:
120 (19.20%)
최고의 거래:
118.85 USD
최악의 거래:
-21.95 USD
총 수익:
1 662.64 USD (138 024 pips)
총 손실:
-370.33 USD (64 256 pips)
연속 최대 이익:
29 (35.99 USD)
연속 최대 이익:
149.77 USD (14)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
26.59%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
31.03
롱(주식매수):
302 (48.32%)
숏(주식차입매도):
323 (51.68%)
수익 요인:
4.49
기대수익:
2.07 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-3.09 USD
연속 최대 손실:
4 (-20.02 USD)
연속 최대 손실:
-39.65 USD (2)
월별 성장률:
2.47%
연간 예측:
30.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
41.65 USD (0.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.41% (41.65 USD)
자본금별:
67.82% (6 972.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|201
|EURJPY-VIP
|188
|NZDCAD-VIP
|64
|AUDCAD-VIP
|55
|USDCHF-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|AUDUSD-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|12
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCNH-VIP
|20
|EURJPY-VIP
|162
|NZDCAD-VIP
|166
|AUDCAD-VIP
|167
|USDCHF-VIP
|245
|NZDUSD-VIP
|124
|AUDUSD-VIP
|122
|EURCHF-VIP
|63
|AUDCHF-VIP
|70
|CADCHF-VIP
|153
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCNH-VIP
|1.4K
|EURJPY-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|11K
|NZDUSD-VIP
|9.8K
|AUDUSD-VIP
|8.3K
|EURCHF-VIP
|4.4K
|AUDCHF-VIP
|3.8K
|CADCHF-VIP
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +118.85 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +35.99 USD
연속 최대 손실: -20.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음