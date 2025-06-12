СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MING RKDM_10YR VT423
Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
614
Прибыльных трейдов:
495 (80.61%)
Убыточных трейдов:
119 (19.38%)
Лучший трейд:
118.85 USD
Худший трейд:
-21.95 USD
Общая прибыль:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Общий убыток:
-369.91 USD (64 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (35.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.77 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.80%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
30.54
Длинных трейдов:
297 (48.37%)
Коротких трейдов:
317 (51.63%)
Профит фактор:
4.44
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
3.32 USD
Средний убыток:
-3.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-20.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.65 USD (2)
Прирост в месяц:
2.43%
Годовой прогноз:
29.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.65 USD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.41% (41.65 USD)
По эквити:
47.43% (4 771.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCNH-VIP 201
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 61
AUDCAD-VIP 54
USDCHF-VIP 35
NZDUSD-VIP 26
AUDUSD-VIP 25
EURCHF-VIP 12
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCNH-VIP 20
EURJPY-VIP 159
NZDCAD-VIP 159
AUDCAD-VIP 166
USDCHF-VIP 245
NZDUSD-VIP 115
AUDUSD-VIP 122
EURCHF-VIP 63
AUDCHF-VIP 70
CADCHF-VIP 153
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCNH-VIP 1.4K
EURJPY-VIP 12K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 10K
USDCHF-VIP 11K
NZDUSD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 8.3K
EURCHF-VIP 4.4K
AUDCHF-VIP 3.8K
CADCHF-VIP 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +118.85 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.99 USD
Макс. убыток в серии: -20.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
