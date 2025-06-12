- Прирост
Всего трейдов:
614
Прибыльных трейдов:
495 (80.61%)
Убыточных трейдов:
119 (19.38%)
Лучший трейд:
118.85 USD
Худший трейд:
-21.95 USD
Общая прибыль:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Общий убыток:
-369.91 USD (64 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (35.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.77 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.80%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
30.54
Длинных трейдов:
297 (48.37%)
Коротких трейдов:
317 (51.63%)
Профит фактор:
4.44
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
3.32 USD
Средний убыток:
-3.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-20.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.65 USD (2)
Прирост в месяц:
2.43%
Годовой прогноз:
29.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.65 USD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.41% (41.65 USD)
По эквити:
47.43% (4 771.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|201
|EURJPY-VIP
|183
|NZDCAD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|54
|USDCHF-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDUSD-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|12
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCNH-VIP
|20
|EURJPY-VIP
|159
|NZDCAD-VIP
|159
|AUDCAD-VIP
|166
|USDCHF-VIP
|245
|NZDUSD-VIP
|115
|AUDUSD-VIP
|122
|EURCHF-VIP
|63
|AUDCHF-VIP
|70
|CADCHF-VIP
|153
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCNH-VIP
|1.4K
|EURJPY-VIP
|12K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|11K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|8.3K
|EURCHF-VIP
|4.4K
|AUDCHF-VIP
|3.8K
|CADCHF-VIP
|1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +118.85 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.99 USD
Макс. убыток в серии: -20.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
