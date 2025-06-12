SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / MING RKDM_10YR VT423
Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
0 reviews
Reliability
28 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
614
Profit Trades:
495 (80.61%)
Loss Trades:
119 (19.38%)
Best trade:
118.85 USD
Worst trade:
-21.95 USD
Gross Profit:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Gross Loss:
-369.91 USD (64 210 pips)
Maximum consecutive wins:
29 (35.99 USD)
Maximal consecutive profit:
149.77 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
8.88%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
25
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
30.54
Long Trades:
297 (48.37%)
Short Trades:
317 (51.63%)
Profit Factor:
4.44
Expected Payoff:
2.07 USD
Average Profit:
3.32 USD
Average Loss:
-3.11 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-20.02 USD)
Maximal consecutive loss:
-39.65 USD (2)
Monthly growth:
2.43%
Annual Forecast:
29.48%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
41.65 USD (0.38%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.41% (41.65 USD)
By Equity:
47.43% (4 771.66 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCNH-VIP 201
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 61
AUDCAD-VIP 54
USDCHF-VIP 35
NZDUSD-VIP 26
AUDUSD-VIP 25
EURCHF-VIP 12
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCNH-VIP 20
EURJPY-VIP 159
NZDCAD-VIP 159
AUDCAD-VIP 166
USDCHF-VIP 245
NZDUSD-VIP 115
AUDUSD-VIP 122
EURCHF-VIP 63
AUDCHF-VIP 70
CADCHF-VIP 153
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCNH-VIP 1.4K
EURJPY-VIP 12K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 10K
USDCHF-VIP 11K
NZDUSD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 8.3K
EURCHF-VIP 4.4K
AUDCHF-VIP 3.8K
CADCHF-VIP 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +118.85 USD
Worst trade: -22 USD
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +35.99 USD
Maximal consecutive loss: -20.02 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
MING RKDM_10YR VT423
30 USD per month
13%
0
0
USD
10K
USD
28
100%
614
80%
100%
4.43
2.07
USD
47%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.