- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
614
Negociações com lucro:
495 (80.61%)
Negociações com perda:
119 (19.38%)
Melhor negociação:
118.85 USD
Pior negociação:
-21.95 USD
Lucro bruto:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Perda bruta:
-369.91 USD (64 210 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (35.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
149.77 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.22%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
30.54
Negociações longas:
297 (48.37%)
Negociações curtas:
317 (51.63%)
Fator de lucro:
4.44
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
3.32 USD
Perda média:
-3.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-20.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.65 USD (2)
Crescimento mensal:
2.43%
Previsão anual:
29.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
41.65 USD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.41% (41.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.43% (4 771.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|201
|EURJPY-VIP
|183
|NZDCAD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|54
|USDCHF-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDUSD-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|12
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCNH-VIP
|20
|EURJPY-VIP
|159
|NZDCAD-VIP
|159
|AUDCAD-VIP
|166
|USDCHF-VIP
|245
|NZDUSD-VIP
|115
|AUDUSD-VIP
|122
|EURCHF-VIP
|63
|AUDCHF-VIP
|70
|CADCHF-VIP
|153
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCNH-VIP
|1.4K
|EURJPY-VIP
|12K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|11K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|8.3K
|EURCHF-VIP
|4.4K
|AUDCHF-VIP
|3.8K
|CADCHF-VIP
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +118.85 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35.99 USD
Máxima perda consecutiva: -20.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários