Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
614
Negociações com lucro:
495 (80.61%)
Negociações com perda:
119 (19.38%)
Melhor negociação:
118.85 USD
Pior negociação:
-21.95 USD
Lucro bruto:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Perda bruta:
-369.91 USD (64 210 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (35.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
149.77 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.22%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
30.54
Negociações longas:
297 (48.37%)
Negociações curtas:
317 (51.63%)
Fator de lucro:
4.44
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
3.32 USD
Perda média:
-3.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-20.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.65 USD (2)
Crescimento mensal:
2.43%
Previsão anual:
29.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
41.65 USD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.41% (41.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.43% (4 771.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCNH-VIP 201
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 61
AUDCAD-VIP 54
USDCHF-VIP 35
NZDUSD-VIP 26
AUDUSD-VIP 25
EURCHF-VIP 12
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCNH-VIP 20
EURJPY-VIP 159
NZDCAD-VIP 159
AUDCAD-VIP 166
USDCHF-VIP 245
NZDUSD-VIP 115
AUDUSD-VIP 122
EURCHF-VIP 63
AUDCHF-VIP 70
CADCHF-VIP 153
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCNH-VIP 1.4K
EURJPY-VIP 12K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 10K
USDCHF-VIP 11K
NZDUSD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 8.3K
EURCHF-VIP 4.4K
AUDCHF-VIP 3.8K
CADCHF-VIP 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +118.85 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35.99 USD
Máxima perda consecutiva: -20.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

