Señales / MetaTrader 4 / MING RKDM_10YR VT423
Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
614
Transacciones Rentables:
495 (80.61%)
Transacciones Irrentables:
119 (19.38%)
Mejor transacción:
118.85 USD
Peor transacción:
-21.95 USD
Beneficio Bruto:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-369.91 USD (64 210 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (35.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
149.77 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.22%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
30.54
Transacciones Largas:
297 (48.37%)
Transacciones Cortas:
317 (51.63%)
Factor de Beneficio:
4.44
Beneficio Esperado:
2.07 USD
Beneficio medio:
3.32 USD
Pérdidas medias:
-3.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-20.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.65 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.43%
Pronóstico anual:
29.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
41.65 USD (0.38%)
Reducción relativa:
De balance:
0.41% (41.65 USD)
De fondos:
47.43% (4 771.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCNH-VIP 201
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 61
AUDCAD-VIP 54
USDCHF-VIP 35
NZDUSD-VIP 26
AUDUSD-VIP 25
EURCHF-VIP 12
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCNH-VIP 20
EURJPY-VIP 159
NZDCAD-VIP 159
AUDCAD-VIP 166
USDCHF-VIP 245
NZDUSD-VIP 115
AUDUSD-VIP 122
EURCHF-VIP 63
AUDCHF-VIP 70
CADCHF-VIP 153
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCNH-VIP 1.4K
EURJPY-VIP 12K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 10K
USDCHF-VIP 11K
NZDUSD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 8.3K
EURCHF-VIP 4.4K
AUDCHF-VIP 3.8K
CADCHF-VIP 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +118.85 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +35.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.02 USD

