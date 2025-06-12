- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
614
Transacciones Rentables:
495 (80.61%)
Transacciones Irrentables:
119 (19.38%)
Mejor transacción:
118.85 USD
Peor transacción:
-21.95 USD
Beneficio Bruto:
1 642.05 USD (135 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-369.91 USD (64 210 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (35.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
149.77 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.22%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
30.54
Transacciones Largas:
297 (48.37%)
Transacciones Cortas:
317 (51.63%)
Factor de Beneficio:
4.44
Beneficio Esperado:
2.07 USD
Beneficio medio:
3.32 USD
Pérdidas medias:
-3.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-20.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.65 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.43%
Pronóstico anual:
29.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
41.65 USD (0.38%)
Reducción relativa:
De balance:
0.41% (41.65 USD)
De fondos:
47.43% (4 771.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|201
|EURJPY-VIP
|183
|NZDCAD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|54
|USDCHF-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDUSD-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|12
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCNH-VIP
|20
|EURJPY-VIP
|159
|NZDCAD-VIP
|159
|AUDCAD-VIP
|166
|USDCHF-VIP
|245
|NZDUSD-VIP
|115
|AUDUSD-VIP
|122
|EURCHF-VIP
|63
|AUDCHF-VIP
|70
|CADCHF-VIP
|153
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCNH-VIP
|1.4K
|EURJPY-VIP
|12K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|11K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|8.3K
|EURCHF-VIP
|4.4K
|AUDCHF-VIP
|3.8K
|CADCHF-VIP
|1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +118.85 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +35.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
