Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
297 (80.70%)
Loss Trade:
71 (19.29%)
Best Trade:
54.33 USD
Worst Trade:
-13.91 USD
Profitto lordo:
867.39 USD (78 125 pips)
Perdita lorda:
-196.47 USD (39 257 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (35.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.15 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
21.29
Long Trade:
171 (46.47%)
Short Trade:
197 (53.53%)
Fattore di profitto:
4.41
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-2.77 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.52 USD (3)
Crescita mensile:
1.79%
Previsione annuale:
21.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.52 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (26.33 USD)
Per equità:
10.99% (1 116.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCNH-VIP 135
EURJPY-VIP 101
NZDCAD-VIP 33
AUDCAD-VIP 31
NZDUSD-VIP 20
USDCHF-VIP 19
AUDUSD-VIP 16
EURCHF-VIP 8
AUDCHF-VIP 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCNH-VIP 19
EURJPY-VIP 68
NZDCAD-VIP 84
AUDCAD-VIP 105
NZDUSD-VIP 93
USDCHF-VIP 149
AUDUSD-VIP 83
EURCHF-VIP 37
AUDCHF-VIP 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCNH-VIP -795
EURJPY-VIP 6K
NZDCAD-VIP 6.3K
AUDCAD-VIP 4.8K
NZDUSD-VIP 7.2K
USDCHF-VIP 5.9K
AUDUSD-VIP 4.9K
EURCHF-VIP 3.2K
AUDCHF-VIP 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.33 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35.99 USD
Massima perdita consecutiva: -20.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MING RKDM_10YR VT423
30USD al mese
7%
0
0
USD
10K
USD
16
100%
368
80%
100%
4.41
1.82
USD
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.