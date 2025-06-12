- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
614
盈利交易:
495 (80.61%)
亏损交易:
119 (19.38%)
最好交易:
118.85 USD
最差交易:
-21.95 USD
毛利:
1 642.05 USD (135 773 pips)
毛利亏损:
-369.91 USD (64 210 pips)
最大连续赢利:
29 (35.99 USD)
最大连续盈利:
149.77 USD (14)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
30.54
长期交易:
297 (48.37%)
短期交易:
317 (51.63%)
利润因子:
4.44
预期回报:
2.07 USD
平均利润:
3.32 USD
平均损失:
-3.11 USD
最大连续失误:
4 (-20.02 USD)
最大连续亏损:
-39.65 USD (2)
每月增长:
2.43%
年度预测:
29.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
41.65 USD (0.38%)
相对跌幅:
结余:
0.41% (41.65 USD)
净值:
47.43% (4 771.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|201
|EURJPY-VIP
|183
|NZDCAD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|54
|USDCHF-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDUSD-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|12
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCNH-VIP
|20
|EURJPY-VIP
|159
|NZDCAD-VIP
|159
|AUDCAD-VIP
|166
|USDCHF-VIP
|245
|NZDUSD-VIP
|115
|AUDUSD-VIP
|122
|EURCHF-VIP
|63
|AUDCHF-VIP
|70
|CADCHF-VIP
|153
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCNH-VIP
|1.4K
|EURJPY-VIP
|12K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|11K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|8.3K
|EURCHF-VIP
|4.4K
|AUDCHF-VIP
|3.8K
|CADCHF-VIP
|1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +118.85 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35.99 USD
最大连续亏损: -20.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论