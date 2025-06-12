信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MING RKDM_10YR VT423
Yui Ming Wan

MING RKDM_10YR VT423

Yui Ming Wan
可靠性
28
0 / 0 USD
增长自 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
614
盈利交易:
495 (80.61%)
亏损交易:
119 (19.38%)
最好交易:
118.85 USD
最差交易:
-21.95 USD
毛利:
1 642.05 USD (135 773 pips)
毛利亏损:
-369.91 USD (64 210 pips)
最大连续赢利:
29 (35.99 USD)
最大连续盈利:
149.77 USD (14)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
30.54
长期交易:
297 (48.37%)
短期交易:
317 (51.63%)
利润因子:
4.44
预期回报:
2.07 USD
平均利润:
3.32 USD
平均损失:
-3.11 USD
最大连续失误:
4 (-20.02 USD)
最大连续亏损:
-39.65 USD (2)
每月增长:
2.43%
年度预测:
29.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
41.65 USD (0.38%)
相对跌幅:
结余:
0.41% (41.65 USD)
净值:
47.43% (4 771.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCNH-VIP 201
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 61
AUDCAD-VIP 54
USDCHF-VIP 35
NZDUSD-VIP 26
AUDUSD-VIP 25
EURCHF-VIP 12
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCNH-VIP 20
EURJPY-VIP 159
NZDCAD-VIP 159
AUDCAD-VIP 166
USDCHF-VIP 245
NZDUSD-VIP 115
AUDUSD-VIP 122
EURCHF-VIP 63
AUDCHF-VIP 70
CADCHF-VIP 153
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCNH-VIP 1.4K
EURJPY-VIP 12K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 10K
USDCHF-VIP 11K
NZDUSD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 8.3K
EURCHF-VIP 4.4K
AUDCHF-VIP 3.8K
CADCHF-VIP 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +118.85 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35.99 USD
最大连续亏损: -20.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.24 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
