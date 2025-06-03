- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 050
利益トレード:
837 (79.71%)
損失トレード:
213 (20.29%)
ベストトレード:
184.94 USD
最悪のトレード:
-62.93 USD
総利益:
2 782.17 USD (213 248 pips)
総損失:
-1 022.93 USD (122 148 pips)
最大連続の勝ち:
34 (29.21 USD)
最大連続利益:
194.64 USD (3)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
7.21
長いトレード:
596 (56.76%)
短いトレード:
454 (43.24%)
プロフィットファクター:
2.72
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
3.32 USD
平均損失:
-4.80 USD
最大連続の負け:
5 (-44.03 USD)
最大連続損失:
-150.54 USD (3)
月間成長:
1.71%
年間予想:
21.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
243.90 USD (2.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.24% (240.55 USD)
エクイティによる:
9.88% (1 002.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|390
|USDCNH-VIP
|244
|AUDCAD-VIP
|128
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|67
|NZDCAD-VIP
|62
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|258
|USDCNH-VIP
|26
|AUDCAD-VIP
|245
|AUDUSD-VIP
|463
|AUDCHF-VIP
|215
|NZDCAD-VIP
|160
|USDCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|116
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|4.3K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|14K
|EURCHF-VIP
|6.3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +184.94 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +29.21 USD
最大連続損失: -44.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
