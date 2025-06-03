シグナルセクション
Yui Ming Wan

TIM KSKD_8YR VT955

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 050
利益トレード:
837 (79.71%)
損失トレード:
213 (20.29%)
ベストトレード:
184.94 USD
最悪のトレード:
-62.93 USD
総利益:
2 782.17 USD (213 248 pips)
総損失:
-1 022.93 USD (122 148 pips)
最大連続の勝ち:
34 (29.21 USD)
最大連続利益:
194.64 USD (3)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
7.21
長いトレード:
596 (56.76%)
短いトレード:
454 (43.24%)
プロフィットファクター:
2.72
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
3.32 USD
平均損失:
-4.80 USD
最大連続の負け:
5 (-44.03 USD)
最大連続損失:
-150.54 USD (3)
月間成長:
1.71%
年間予想:
21.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
243.90 USD (2.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.24% (240.55 USD)
エクイティによる:
9.88% (1 002.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY-VIP 390
USDCNH-VIP 244
AUDCAD-VIP 128
AUDUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 67
NZDCAD-VIP 62
USDCHF-VIP 40
EURCHF-VIP 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY-VIP 258
USDCNH-VIP 26
AUDCAD-VIP 245
AUDUSD-VIP 463
AUDCHF-VIP 215
NZDCAD-VIP 160
USDCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY-VIP 4.3K
USDCNH-VIP 4.2K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
USDCHF-VIP 14K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +184.94 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +29.21 USD
最大連続損失: -44.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.08.12 20:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 00:16
Share of trading days is too low
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.03 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
