Signale / MetaTrader 4 / TIM KSKD_8YR VT955
Yui Ming Wan

TIM KSKD_8YR VT955

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 051
Gewinntrades:
838 (79.73%)
Verlusttrades:
213 (20.27%)
Bester Trade:
184.94 USD
Schlechtester Trade:
-62.93 USD
Bruttoprofit:
2 783.66 USD (213 450 pips)
Bruttoverlust:
-1 022.93 USD (122 148 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (29.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.64 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.21%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
7.22
Long-Positionen:
597 (56.80%)
Short-Positionen:
454 (43.20%)
Profit-Faktor:
2.72
Mathematische Gewinnerwartung:
1.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-44.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-150.54 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.47%
Jahresprognose:
17.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
243.90 USD (2.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.24% (240.55 USD)
Kapital:
9.88% (1 002.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY-VIP 390
USDCNH-VIP 244
AUDCAD-VIP 129
AUDUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 67
NZDCAD-VIP 62
USDCHF-VIP 40
EURCHF-VIP 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY-VIP 258
USDCNH-VIP 26
AUDCAD-VIP 247
AUDUSD-VIP 463
AUDCHF-VIP 215
NZDCAD-VIP 160
USDCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY-VIP 4.3K
USDCNH-VIP 4.2K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
USDCHF-VIP 14K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +184.94 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.08.12 20:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 00:16
Share of trading days is too low
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.03 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
