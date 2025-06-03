- 자본
- 축소
트레이드:
1 067
이익 거래:
853 (79.94%)
손실 거래:
214 (20.06%)
최고의 거래:
184.94 USD
최악의 거래:
-62.93 USD
총 수익:
2 812.33 USD (216 302 pips)
총 손실:
-1 023.35 USD (122 194 pips)
연속 최대 이익:
34 (29.21 USD)
연속 최대 이익:
194.64 USD (3)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.93%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
7.33
롱(주식매수):
605 (56.70%)
숏(주식차입매도):
462 (43.30%)
수익 요인:
2.75
기대수익:
1.68 USD
평균 이익:
3.30 USD
평균 손실:
-4.78 USD
연속 최대 손실:
5 (-44.03 USD)
연속 최대 손실:
-150.54 USD (3)
월별 성장률:
1.31%
연간 예측:
15.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
243.90 USD (2.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.24% (240.55 USD)
자본금별:
21.24% (2 157.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|397
|USDCNH-VIP
|244
|AUDCAD-VIP
|131
|AUDUSD-VIP
|100
|AUDCHF-VIP
|69
|NZDCAD-VIP
|65
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY-VIP
|261
|USDCNH-VIP
|26
|AUDCAD-VIP
|250
|AUDUSD-VIP
|469
|AUDCHF-VIP
|224
|NZDCAD-VIP
|167
|USDCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|116
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY-VIP
|5K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|27K
|AUDCHF-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|14K
|EURCHF-VIP
|6.3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +184.94 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +29.21 USD
연속 최대 손실: -44.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
19%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
32
100%
1 067
79%
100%
2.74
1.68
USD
USD
21%
1:500