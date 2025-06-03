- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 046
Прибыльных трейдов:
834 (79.73%)
Убыточных трейдов:
212 (20.27%)
Лучший трейд:
184.94 USD
Худший трейд:
-62.93 USD
Общая прибыль:
2 775.29 USD (212 615 pips)
Общий убыток:
-1 019.03 USD (121 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (29.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
194.64 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
7.20
Длинных трейдов:
594 (56.79%)
Коротких трейдов:
452 (43.21%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
3.33 USD
Средний убыток:
-4.81 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-44.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.54 USD (3)
Прирост в месяц:
1.94%
Годовой прогноз:
23.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
243.90 USD (2.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.24% (240.55 USD)
По эквити:
9.18% (943.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|386
|USDCNH-VIP
|244
|AUDCAD-VIP
|128
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|67
|NZDCAD-VIP
|62
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|255
|USDCNH-VIP
|26
|AUDCAD-VIP
|245
|AUDUSD-VIP
|463
|AUDCHF-VIP
|215
|NZDCAD-VIP
|160
|USDCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|4.3K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|14K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +184.94 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +29.21 USD
Макс. убыток в серии: -44.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
