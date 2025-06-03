SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TIM KSKD_8YR VT955
Yui Ming Wan

TIM KSKD_8YR VT955

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
VTMarkets-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
634
Bénéfice trades:
508 (80.12%)
Perte trades:
126 (19.87%)
Meilleure transaction:
184.94 USD
Pire transaction:
-62.93 USD
Bénéfice brut:
1 670.88 USD (124 422 pips)
Perte brute:
-674.34 USD (77 923 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (22.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
194.64 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.57%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.09
Longs trades:
382 (60.25%)
Courts trades:
252 (39.75%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
1.57 USD
Bénéfice moyen:
3.29 USD
Perte moyenne:
-5.35 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-44.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-150.54 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.39%
Prévision annuelle:
29.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
243.90 USD (2.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.24% (240.55 USD)
Par fonds propres:
9.18% (943.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY-VIP 220
USDCNH-VIP 177
AUDCAD-VIP 67
AUDUSD-VIP 66
NZDCAD-VIP 34
AUDCHF-VIP 33
USDCHF-VIP 24
EURCHF-VIP 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY-VIP 90
USDCNH-VIP 24
AUDCAD-VIP 129
AUDUSD-VIP 318
NZDCAD-VIP 84
AUDCHF-VIP 103
USDCHF-VIP 180
EURCHF-VIP 69
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY-VIP -3.1K
USDCNH-VIP 2.4K
AUDCAD-VIP 6.8K
AUDUSD-VIP 17K
NZDCAD-VIP 6.5K
AUDCHF-VIP 6.6K
USDCHF-VIP 8.1K
EURCHF-VIP 3.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +184.94 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +22.10 USD
Perte consécutive maximale: -44.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.12 20:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 00:16
Share of trading days is too low
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.03 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TIM KSKD_8YR VT955
30 USD par mois
10%
0
0
USD
10K
USD
17
100%
634
80%
100%
2.47
1.57
USD
9%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.