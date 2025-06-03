SinaisSeções
Yui Ming Wan

TIM KSKD_8YR VT955

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 050
Negociações com lucro:
837 (79.71%)
Negociações com perda:
213 (20.29%)
Melhor negociação:
184.94 USD
Pior negociação:
-62.93 USD
Lucro bruto:
2 782.17 USD (213 248 pips)
Perda bruta:
-1 022.93 USD (122 148 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (29.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.64 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
7.21
Negociações longas:
596 (56.76%)
Negociações curtas:
454 (43.24%)
Fator de lucro:
2.72
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
3.32 USD
Perda média:
-4.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-44.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-150.54 USD (3)
Crescimento mensal:
1.71%
Previsão anual:
21.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
243.90 USD (2.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.24% (240.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.88% (1 002.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY-VIP 390
USDCNH-VIP 244
AUDCAD-VIP 128
AUDUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 67
NZDCAD-VIP 62
USDCHF-VIP 40
EURCHF-VIP 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY-VIP 258
USDCNH-VIP 26
AUDCAD-VIP 245
AUDUSD-VIP 463
AUDCHF-VIP 215
NZDCAD-VIP 160
USDCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY-VIP 4.3K
USDCNH-VIP 4.2K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
USDCHF-VIP 14K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +184.94 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +29.21 USD
Máxima perda consecutiva: -44.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.08.12 20:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 00:16
Share of trading days is too low
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.03 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TIM KSKD_8YR VT955
30 USD por mês
18%
0
0
USD
10K
USD
30
100%
1 050
79%
100%
2.71
1.68
USD
10%
1:500
