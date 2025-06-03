- Crescimento
Negociações:
1 050
Negociações com lucro:
837 (79.71%)
Negociações com perda:
213 (20.29%)
Melhor negociação:
184.94 USD
Pior negociação:
-62.93 USD
Lucro bruto:
2 782.17 USD (213 248 pips)
Perda bruta:
-1 022.93 USD (122 148 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (29.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.64 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
7.21
Negociações longas:
596 (56.76%)
Negociações curtas:
454 (43.24%)
Fator de lucro:
2.72
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
3.32 USD
Perda média:
-4.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-44.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-150.54 USD (3)
Crescimento mensal:
1.71%
Previsão anual:
21.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
243.90 USD (2.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.24% (240.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.88% (1 002.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|390
|USDCNH-VIP
|244
|AUDCAD-VIP
|128
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|67
|NZDCAD-VIP
|62
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|258
|USDCNH-VIP
|26
|AUDCAD-VIP
|245
|AUDUSD-VIP
|463
|AUDCHF-VIP
|215
|NZDCAD-VIP
|160
|USDCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|4.3K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|14K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
