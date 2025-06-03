SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TIM KSKD_8YR VT955
Yui Ming Wan

TIM KSKD_8YR VT955

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 050
Transacciones Rentables:
837 (79.71%)
Transacciones Irrentables:
213 (20.29%)
Mejor transacción:
184.94 USD
Peor transacción:
-62.93 USD
Beneficio Bruto:
2 782.17 USD (213 248 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 022.93 USD (122 148 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (29.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
194.64 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.21%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
7.21
Transacciones Largas:
596 (56.76%)
Transacciones Cortas:
454 (43.24%)
Factor de Beneficio:
2.72
Beneficio Esperado:
1.68 USD
Beneficio medio:
3.32 USD
Pérdidas medias:
-4.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-44.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-150.54 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.71%
Pronóstico anual:
21.26%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
243.90 USD (2.27%)
Reducción relativa:
De balance:
2.24% (240.55 USD)
De fondos:
9.88% (1 002.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY-VIP 390
USDCNH-VIP 244
AUDCAD-VIP 128
AUDUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 67
NZDCAD-VIP 62
USDCHF-VIP 40
EURCHF-VIP 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY-VIP 258
USDCNH-VIP 26
AUDCAD-VIP 245
AUDUSD-VIP 463
AUDCHF-VIP 215
NZDCAD-VIP 160
USDCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY-VIP 4.3K
USDCNH-VIP 4.2K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
USDCHF-VIP 14K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +184.94 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +29.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -44.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.08.12 20:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 00:16
Share of trading days is too low
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.03 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TIM KSKD_8YR VT955
30 USD al mes
18%
0
0
USD
10K
USD
30
100%
1 050
79%
100%
2.71
1.68
USD
10%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.