交易:
1 049
盈利交易:
836 (79.69%)
亏损交易:
213 (20.31%)
最好交易:
184.94 USD
最差交易:
-62.93 USD
毛利:
2 781.67 USD (213 170 pips)
毛利亏损:
-1 022.93 USD (122 148 pips)
最大连续赢利:
34 (29.21 USD)
最大连续盈利:
194.64 USD (3)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.21%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
7.21
长期交易:
595 (56.72%)
短期交易:
454 (43.28%)
利润因子:
2.72
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
3.33 USD
平均损失:
-4.80 USD
最大连续失误:
5 (-44.03 USD)
最大连续亏损:
-150.54 USD (3)
每月增长:
1.75%
年度预测:
21.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
243.90 USD (2.27%)
相对跌幅:
结余:
2.24% (240.55 USD)
净值:
9.88% (1 002.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|389
|USDCNH-VIP
|244
|AUDCAD-VIP
|128
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|67
|NZDCAD-VIP
|62
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|257
|USDCNH-VIP
|26
|AUDCAD-VIP
|245
|AUDUSD-VIP
|463
|AUDCHF-VIP
|215
|NZDCAD-VIP
|160
|USDCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|116
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|4.3K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|14K
|EURCHF-VIP
|6.3K
最好交易: +184.94 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +29.21 USD
最大连续亏损: -44.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
30
100%
1 049
79%
100%
2.71
1.68
USD
USD
10%
1:500