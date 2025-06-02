- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 879
利益トレード:
1 520 (80.89%)
損失トレード:
359 (19.11%)
ベストトレード:
279.35 USD
最悪のトレード:
-87.89 USD
総利益:
9 134.45 USD (381 000 pips)
総損失:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
最大連続の勝ち:
42 (90.63 USD)
最大連続利益:
368.50 USD (3)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
14.88
長いトレード:
973 (51.78%)
短いトレード:
906 (48.22%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
2.73 USD
平均利益:
6.01 USD
平均損失:
-11.15 USD
最大連続の負け:
5 (-344.98 USD)
最大連続損失:
-344.98 USD (5)
月間成長:
2.92%
年間予想:
35.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
344.98 USD (1.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.55% (344.98 USD)
エクイティによる:
50.77% (10 433.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|437
|EURJPY-VIP
|362
|GBPNZD-VIP
|322
|USDCHF-VIP
|201
|AUDCAD-VIP
|153
|AUDSGD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|97
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDJPY-VIP
|22
|CHFJPY-VIP
|19
|EURCHF-VIP
|18
|USDSGD-VIP
|16
|CADCHF-VIP
|15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|975
|EURJPY-VIP
|609
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|513
|AUDCAD-VIP
|373
|AUDSGD-VIP
|197
|AUDUSD-VIP
|439
|AUDCHF-VIP
|364
|AUDJPY-VIP
|60
|CHFJPY-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|156
|USDSGD-VIP
|38
|CADCHF-VIP
|225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|23K
|GBPNZD-VIP
|32K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDSGD-VIP
|7.7K
|AUDUSD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|14K
|AUDJPY-VIP
|3.4K
|CHFJPY-VIP
|2.2K
|EURCHF-VIP
|5.3K
|USDSGD-VIP
|2.9K
|CADCHF-VIP
|309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +279.35 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +90.63 USD
最大連続損失: -344.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし