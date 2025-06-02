シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 26%
VTMarkets-Live 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 879
利益トレード:
1 520 (80.89%)
損失トレード:
359 (19.11%)
ベストトレード:
279.35 USD
最悪のトレード:
-87.89 USD
総利益:
9 134.45 USD (381 000 pips)
総損失:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
最大連続の勝ち:
42 (90.63 USD)
最大連続利益:
368.50 USD (3)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
14.88
長いトレード:
973 (51.78%)
短いトレード:
906 (48.22%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
2.73 USD
平均利益:
6.01 USD
平均損失:
-11.15 USD
最大連続の負け:
5 (-344.98 USD)
最大連続損失:
-344.98 USD (5)
月間成長:
2.92%
年間予想:
35.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
344.98 USD (1.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.55% (344.98 USD)
エクイティによる:
50.77% (10 433.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 437
EURJPY-VIP 362
GBPNZD-VIP 322
USDCHF-VIP 201
AUDCAD-VIP 153
AUDSGD-VIP 151
AUDUSD-VIP 97
AUDCHF-VIP 66
AUDJPY-VIP 22
CHFJPY-VIP 19
EURCHF-VIP 18
USDSGD-VIP 16
CADCHF-VIP 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 975
EURJPY-VIP 609
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 513
AUDCAD-VIP 373
AUDSGD-VIP 197
AUDUSD-VIP 439
AUDCHF-VIP 364
AUDJPY-VIP 60
CHFJPY-VIP 25
EURCHF-VIP 156
USDSGD-VIP 38
CADCHF-VIP 225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 23K
GBPNZD-VIP 32K
USDCHF-VIP 13K
AUDCAD-VIP 11K
AUDSGD-VIP 7.7K
AUDUSD-VIP 12K
AUDCHF-VIP 14K
AUDJPY-VIP 3.4K
CHFJPY-VIP 2.2K
EURCHF-VIP 5.3K
USDSGD-VIP 2.9K
CADCHF-VIP 309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +279.35 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +90.63 USD
最大連続損失: -344.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録