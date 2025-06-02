信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
增长自 2025 26%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 877
盈利交易:
1 518 (80.87%)
亏损交易:
359 (19.13%)
最好交易:
279.35 USD
最差交易:
-87.89 USD
毛利:
9 130.42 USD (380 664 pips)
毛利亏损:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
最大连续赢利:
42 (90.63 USD)
最大连续盈利:
368.50 USD (3)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
4 天
采收率:
14.87
长期交易:
972 (51.78%)
短期交易:
905 (48.22%)
利润因子:
2.28
预期回报:
2.73 USD
平均利润:
6.01 USD
平均损失:
-11.15 USD
最大连续失误:
5 (-344.98 USD)
最大连续亏损:
-344.98 USD (5)
每月增长:
3.09%
年度预测:
37.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
344.98 USD (1.55%)
相对跌幅:
结余:
1.55% (344.98 USD)
净值:
50.77% (10 433.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 437
EURJPY-VIP 361
GBPNZD-VIP 321
USDCHF-VIP 201
AUDCAD-VIP 153
AUDSGD-VIP 151
AUDUSD-VIP 97
AUDCHF-VIP 66
AUDJPY-VIP 22
CHFJPY-VIP 19
EURCHF-VIP 18
USDSGD-VIP 16
CADCHF-VIP 15
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 975
EURJPY-VIP 608
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 513
AUDCAD-VIP 373
AUDSGD-VIP 197
AUDUSD-VIP 439
AUDCHF-VIP 364
AUDJPY-VIP 60
CHFJPY-VIP 25
EURCHF-VIP 156
USDSGD-VIP 38
CADCHF-VIP 225
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 22K
GBPNZD-VIP 32K
USDCHF-VIP 13K
AUDCAD-VIP 11K
AUDSGD-VIP 7.7K
AUDUSD-VIP 12K
AUDCHF-VIP 14K
AUDJPY-VIP 3.4K
CHFJPY-VIP 2.2K
EURCHF-VIP 5.3K
USDSGD-VIP 2.9K
CADCHF-VIP 309
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +279.35 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +90.63 USD
最大连续亏损: -344.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
