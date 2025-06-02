- 成长
交易:
1 877
盈利交易:
1 518 (80.87%)
亏损交易:
359 (19.13%)
最好交易:
279.35 USD
最差交易:
-87.89 USD
毛利:
9 130.42 USD (380 664 pips)
毛利亏损:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
最大连续赢利:
42 (90.63 USD)
最大连续盈利:
368.50 USD (3)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
4 天
采收率:
14.87
长期交易:
972 (51.78%)
短期交易:
905 (48.22%)
利润因子:
2.28
预期回报:
2.73 USD
平均利润:
6.01 USD
平均损失:
-11.15 USD
最大连续失误:
5 (-344.98 USD)
最大连续亏损:
-344.98 USD (5)
每月增长:
3.09%
年度预测:
37.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
344.98 USD (1.55%)
相对跌幅:
结余:
1.55% (344.98 USD)
净值:
50.77% (10 433.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|437
|EURJPY-VIP
|361
|GBPNZD-VIP
|321
|USDCHF-VIP
|201
|AUDCAD-VIP
|153
|AUDSGD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|97
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDJPY-VIP
|22
|CHFJPY-VIP
|19
|EURCHF-VIP
|18
|USDSGD-VIP
|16
|CADCHF-VIP
|15
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|975
|EURJPY-VIP
|608
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|513
|AUDCAD-VIP
|373
|AUDSGD-VIP
|197
|AUDUSD-VIP
|439
|AUDCHF-VIP
|364
|AUDJPY-VIP
|60
|CHFJPY-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|156
|USDSGD-VIP
|38
|CADCHF-VIP
|225
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|22K
|GBPNZD-VIP
|32K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDSGD-VIP
|7.7K
|AUDUSD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|14K
|AUDJPY-VIP
|3.4K
|CHFJPY-VIP
|2.2K
|EURCHF-VIP
|5.3K
|USDSGD-VIP
|2.9K
|CADCHF-VIP
|309
- 入金加载
- 提取
最好交易: +279.35 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +90.63 USD
最大连续亏损: -344.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
