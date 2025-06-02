- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 876
Прибыльных трейдов:
1 517 (80.86%)
Убыточных трейдов:
359 (19.14%)
Лучший трейд:
279.35 USD
Худший трейд:
-87.89 USD
Общая прибыль:
9 128.24 USD (380 500 pips)
Общий убыток:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (90.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
368.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.24%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
14.86
Длинных трейдов:
971 (51.76%)
Коротких трейдов:
905 (48.24%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
2.73 USD
Средняя прибыль:
6.02 USD
Средний убыток:
-11.15 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-344.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-344.98 USD (5)
Прирост в месяц:
3.79%
Годовой прогноз:
46.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
344.98 USD (1.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.55% (344.98 USD)
По эквити:
50.77% (10 433.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|437
|EURJPY-VIP
|360
|GBPNZD-VIP
|321
|USDCHF-VIP
|201
|AUDCAD-VIP
|153
|AUDSGD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|97
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDJPY-VIP
|22
|CHFJPY-VIP
|19
|EURCHF-VIP
|18
|USDSGD-VIP
|16
|CADCHF-VIP
|15
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|975
|EURJPY-VIP
|606
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|513
|AUDCAD-VIP
|373
|AUDSGD-VIP
|197
|AUDUSD-VIP
|439
|AUDCHF-VIP
|364
|AUDJPY-VIP
|60
|CHFJPY-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|156
|USDSGD-VIP
|38
|CADCHF-VIP
|225
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|22K
|GBPNZD-VIP
|32K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDSGD-VIP
|7.7K
|AUDUSD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|14K
|AUDJPY-VIP
|3.4K
|CHFJPY-VIP
|2.2K
|EURCHF-VIP
|5.3K
|USDSGD-VIP
|2.9K
|CADCHF-VIP
|309
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +279.35 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +90.63 USD
Макс. убыток в серии: -344.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
