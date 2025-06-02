- 자본
- 축소
트레이드:
1 933
이익 거래:
1 564 (80.91%)
손실 거래:
369 (19.09%)
최고의 거래:
279.35 USD
최악의 거래:
-87.89 USD
총 수익:
9 374.46 USD (391 748 pips)
총 손실:
-4 075.51 USD (240 621 pips)
연속 최대 이익:
42 (90.63 USD)
연속 최대 이익:
368.50 USD (3)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.37%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
15.36
롱(주식매수):
1 011 (52.30%)
숏(주식차입매도):
922 (47.70%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
2.74 USD
평균 이익:
5.99 USD
평균 손실:
-11.04 USD
연속 최대 손실:
5 (-344.98 USD)
연속 최대 손실:
-344.98 USD (5)
월별 성장률:
1.98%
연간 예측:
24.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
344.98 USD (1.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.55% (344.98 USD)
자본금별:
50.77% (10 433.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|467
|EURJPY-VIP
|362
|GBPNZD-VIP
|331
|USDCHF-VIP
|209
|AUDCAD-VIP
|156
|AUDSGD-VIP
|152
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|68
|AUDJPY-VIP
|22
|CHFJPY-VIP
|19
|EURCHF-VIP
|18
|USDSGD-VIP
|16
|CADCHF-VIP
|15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|609
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|558
|AUDCAD-VIP
|379
|AUDSGD-VIP
|199
|AUDUSD-VIP
|443
|AUDCHF-VIP
|380
|AUDJPY-VIP
|60
|CHFJPY-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|156
|USDSGD-VIP
|38
|CADCHF-VIP
|225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|22K
|EURJPY-VIP
|23K
|GBPNZD-VIP
|34K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDSGD-VIP
|7.8K
|AUDUSD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|15K
|AUDJPY-VIP
|3.4K
|CHFJPY-VIP
|2.2K
|EURCHF-VIP
|5.3K
|USDSGD-VIP
|2.9K
|CADCHF-VIP
|309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +279.35 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +90.63 USD
연속 최대 손실: -344.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음