Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 27%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 933
이익 거래:
1 564 (80.91%)
손실 거래:
369 (19.09%)
최고의 거래:
279.35 USD
최악의 거래:
-87.89 USD
총 수익:
9 374.46 USD (391 748 pips)
총 손실:
-4 075.51 USD (240 621 pips)
연속 최대 이익:
42 (90.63 USD)
연속 최대 이익:
368.50 USD (3)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.37%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
15.36
롱(주식매수):
1 011 (52.30%)
숏(주식차입매도):
922 (47.70%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
2.74 USD
평균 이익:
5.99 USD
평균 손실:
-11.04 USD
연속 최대 손실:
5 (-344.98 USD)
연속 최대 손실:
-344.98 USD (5)
월별 성장률:
1.98%
연간 예측:
24.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
344.98 USD (1.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.55% (344.98 USD)
자본금별:
50.77% (10 433.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 467
EURJPY-VIP 362
GBPNZD-VIP 331
USDCHF-VIP 209
AUDCAD-VIP 156
AUDSGD-VIP 152
AUDUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 68
AUDJPY-VIP 22
CHFJPY-VIP 19
EURCHF-VIP 18
USDSGD-VIP 16
CADCHF-VIP 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 609
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 558
AUDCAD-VIP 379
AUDSGD-VIP 199
AUDUSD-VIP 443
AUDCHF-VIP 380
AUDJPY-VIP 60
CHFJPY-VIP 25
EURCHF-VIP 156
USDSGD-VIP 38
CADCHF-VIP 225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 22K
EURJPY-VIP 23K
GBPNZD-VIP 34K
USDCHF-VIP 13K
AUDCAD-VIP 11K
AUDSGD-VIP 7.8K
AUDUSD-VIP 12K
AUDCHF-VIP 15K
AUDJPY-VIP 3.4K
CHFJPY-VIP 2.2K
EURCHF-VIP 5.3K
USDSGD-VIP 2.9K
CADCHF-VIP 309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +279.35 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +90.63 USD
연속 최대 손실: -344.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
