Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489

0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 26%
VTMarkets-Live 4
1:500
Negociações:
1 879
Negociações com lucro:
1 520 (80.89%)
Negociações com perda:
359 (19.11%)
Melhor negociação:
279.35 USD
Pior negociação:
-87.89 USD
Lucro bruto:
9 134.45 USD (381 000 pips)
Perda bruta:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (90.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
368.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
14.88
Negociações longas:
973 (51.78%)
Negociações curtas:
906 (48.22%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
2.73 USD
Lucro médio:
6.01 USD
Perda média:
-11.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-344.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-344.98 USD (5)
Crescimento mensal:
2.92%
Previsão anual:
35.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
344.98 USD (1.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.55% (344.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.77% (10 433.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 437
EURJPY-VIP 362
GBPNZD-VIP 322
USDCHF-VIP 201
AUDCAD-VIP 153
AUDSGD-VIP 151
AUDUSD-VIP 97
AUDCHF-VIP 66
AUDJPY-VIP 22
CHFJPY-VIP 19
EURCHF-VIP 18
USDSGD-VIP 16
CADCHF-VIP 15
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 975
EURJPY-VIP 609
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 513
AUDCAD-VIP 373
AUDSGD-VIP 197
AUDUSD-VIP 439
AUDCHF-VIP 364
AUDJPY-VIP 60
CHFJPY-VIP 25
EURCHF-VIP 156
USDSGD-VIP 38
CADCHF-VIP 225
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 23K
GBPNZD-VIP 32K
USDCHF-VIP 13K
AUDCAD-VIP 11K
AUDSGD-VIP 7.7K
AUDUSD-VIP 12K
AUDCHF-VIP 14K
AUDJPY-VIP 3.4K
CHFJPY-VIP 2.2K
EURCHF-VIP 5.3K
USDSGD-VIP 2.9K
CADCHF-VIP 309
Melhor negociação: +279.35 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +90.63 USD
Máxima perda consecutiva: -344.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 22:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 13:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
