- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 879
Negociações com lucro:
1 520 (80.89%)
Negociações com perda:
359 (19.11%)
Melhor negociação:
279.35 USD
Pior negociação:
-87.89 USD
Lucro bruto:
9 134.45 USD (381 000 pips)
Perda bruta:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (90.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
368.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
14.88
Negociações longas:
973 (51.78%)
Negociações curtas:
906 (48.22%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
2.73 USD
Lucro médio:
6.01 USD
Perda média:
-11.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-344.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-344.98 USD (5)
Crescimento mensal:
2.92%
Previsão anual:
35.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
344.98 USD (1.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.55% (344.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.77% (10 433.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|437
|EURJPY-VIP
|362
|GBPNZD-VIP
|322
|USDCHF-VIP
|201
|AUDCAD-VIP
|153
|AUDSGD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|97
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDJPY-VIP
|22
|CHFJPY-VIP
|19
|EURCHF-VIP
|18
|USDSGD-VIP
|16
|CADCHF-VIP
|15
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|975
|EURJPY-VIP
|609
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|513
|AUDCAD-VIP
|373
|AUDSGD-VIP
|197
|AUDUSD-VIP
|439
|AUDCHF-VIP
|364
|AUDJPY-VIP
|60
|CHFJPY-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|156
|USDSGD-VIP
|38
|CADCHF-VIP
|225
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|23K
|GBPNZD-VIP
|32K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDSGD-VIP
|7.7K
|AUDUSD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|14K
|AUDJPY-VIP
|3.4K
|CHFJPY-VIP
|2.2K
|EURCHF-VIP
|5.3K
|USDSGD-VIP
|2.9K
|CADCHF-VIP
|309
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +279.35 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +90.63 USD
Máxima perda consecutiva: -344.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
