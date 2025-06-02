SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489

Yui Ming Wan
0 reviews
Reliability
30 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 26%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 876
Profit Trades:
1 517 (80.86%)
Loss Trades:
359 (19.14%)
Best trade:
279.35 USD
Worst trade:
-87.89 USD
Gross Profit:
9 128.24 USD (380 500 pips)
Gross Loss:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (90.63 USD)
Maximal consecutive profit:
368.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
5.24%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
73
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
14.86
Long Trades:
971 (51.76%)
Short Trades:
905 (48.24%)
Profit Factor:
2.28
Expected Payoff:
2.73 USD
Average Profit:
6.02 USD
Average Loss:
-11.15 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-344.98 USD)
Maximal consecutive loss:
-344.98 USD (5)
Monthly growth:
3.79%
Annual Forecast:
46.03%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
344.98 USD (1.55%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.55% (344.98 USD)
By Equity:
50.77% (10 433.18 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD-VIP 437
EURJPY-VIP 360
GBPNZD-VIP 321
USDCHF-VIP 201
AUDCAD-VIP 153
AUDSGD-VIP 151
AUDUSD-VIP 97
AUDCHF-VIP 66
AUDJPY-VIP 22
CHFJPY-VIP 19
EURCHF-VIP 18
USDSGD-VIP 16
CADCHF-VIP 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 975
EURJPY-VIP 606
GBPNZD-VIP 1.2K
USDCHF-VIP 513
AUDCAD-VIP 373
AUDSGD-VIP 197
AUDUSD-VIP 439
AUDCHF-VIP 364
AUDJPY-VIP 60
CHFJPY-VIP 25
EURCHF-VIP 156
USDSGD-VIP 38
CADCHF-VIP 225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 22K
GBPNZD-VIP 32K
USDCHF-VIP 13K
AUDCAD-VIP 11K
AUDSGD-VIP 7.7K
AUDUSD-VIP 12K
AUDCHF-VIP 14K
AUDJPY-VIP 3.4K
CHFJPY-VIP 2.2K
EURCHF-VIP 5.3K
USDSGD-VIP 2.9K
CADCHF-VIP 309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +279.35 USD
Worst trade: -88 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +90.63 USD
Maximal consecutive loss: -344.98 USD

2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
