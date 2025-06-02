- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 876
Profit Trades:
1 517 (80.86%)
Loss Trades:
359 (19.14%)
Best trade:
279.35 USD
Worst trade:
-87.89 USD
Gross Profit:
9 128.24 USD (380 500 pips)
Gross Loss:
-4 001.47 USD (235 910 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (90.63 USD)
Maximal consecutive profit:
368.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
5.24%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
73
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
14.86
Long Trades:
971 (51.76%)
Short Trades:
905 (48.24%)
Profit Factor:
2.28
Expected Payoff:
2.73 USD
Average Profit:
6.02 USD
Average Loss:
-11.15 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-344.98 USD)
Maximal consecutive loss:
-344.98 USD (5)
Monthly growth:
3.79%
Annual Forecast:
46.03%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
344.98 USD (1.55%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.55% (344.98 USD)
By Equity:
50.77% (10 433.18 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|437
|EURJPY-VIP
|360
|GBPNZD-VIP
|321
|USDCHF-VIP
|201
|AUDCAD-VIP
|153
|AUDSGD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|97
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDJPY-VIP
|22
|CHFJPY-VIP
|19
|EURCHF-VIP
|18
|USDSGD-VIP
|16
|CADCHF-VIP
|15
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|975
|EURJPY-VIP
|606
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|USDCHF-VIP
|513
|AUDCAD-VIP
|373
|AUDSGD-VIP
|197
|AUDUSD-VIP
|439
|AUDCHF-VIP
|364
|AUDJPY-VIP
|60
|CHFJPY-VIP
|25
|EURCHF-VIP
|156
|USDSGD-VIP
|38
|CADCHF-VIP
|225
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|22K
|GBPNZD-VIP
|32K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDSGD-VIP
|7.7K
|AUDUSD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|14K
|AUDJPY-VIP
|3.4K
|CHFJPY-VIP
|2.2K
|EURCHF-VIP
|5.3K
|USDSGD-VIP
|2.9K
|CADCHF-VIP
|309
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +279.35 USD
Worst trade: -88 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +90.63 USD
Maximal consecutive loss: -344.98 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
