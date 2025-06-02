SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M_2M VT489

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 076
Profit Trade:
874 (81.22%)
Loss Trade:
202 (18.77%)
Best Trade:
279.35 USD
Worst Trade:
-87.89 USD
Profitto lordo:
4 843.84 USD (208 724 pips)
Perdita lorda:
-2 331.59 USD (138 179 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (90.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
368.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.28
Long Trade:
567 (52.70%)
Short Trade:
509 (47.30%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
-11.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-344.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-344.98 USD (5)
Crescita mensile:
2.79%
Previsione annuale:
33.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
344.98 USD (1.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.65% (344.98 USD)
Per equità:
15.18% (3 077.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 240
EURJPY-VIP 238
GBPNZD-VIP 161
USDCHF-VIP 125
AUDSGD-VIP 76
AUDCAD-VIP 75
AUDUSD-VIP 57
AUDCHF-VIP 32
AUDJPY-VIP 22
CHFJPY-VIP 19
USDSGD-VIP 16
EURCHF-VIP 10
CADCHF-VIP 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 480
EURJPY-VIP 317
GBPNZD-VIP 501
USDCHF-VIP 338
AUDSGD-VIP 103
AUDCAD-VIP 170
AUDUSD-VIP 255
AUDCHF-VIP 152
AUDJPY-VIP 60
CHFJPY-VIP 25
USDSGD-VIP 38
EURCHF-VIP 52
CADCHF-VIP 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 4.9K
EURJPY-VIP 9.1K
GBPNZD-VIP 15K
USDCHF-VIP 7.6K
AUDSGD-VIP 5.3K
AUDCAD-VIP 3.8K
AUDUSD-VIP 6K
AUDCHF-VIP 6.7K
AUDJPY-VIP 3.4K
CHFJPY-VIP 2.2K
USDSGD-VIP 2.9K
EURCHF-VIP 2.8K
CADCHF-VIP 1.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +279.35 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +90.63 USD
Massima perdita consecutiva: -344.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 09:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 13:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 18:15
Share of trading days is too low
2025.06.02 18:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 16:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 16:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 16:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 16:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 16:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.